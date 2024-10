“En nueve años nunca habíamos estado así”, la contunde reflexión de Guardiola tras quedarse solo con 13 jugadores en Manchester City y fuera de la Carabao Cup

Dura derrota para Manchester City anoche. Nueva temporada donde los hombres de Pep Guardiola se quedan por fuera de los primeros planos de la Carabao Cup. 2-1 para Tottenham al norte de una ciudad de Londres donde el DT de los skyblues se mostró más que tajante con la nueva realidad a la que se ve sometida su equipo. Las lesiones y el calendario pasan factura para el campeón de la Premier League.

“Tenemos 13 jugadores disponibles, así que estamos en verdaderas dificultades. Los chicos que juegan, la mayoría terminan con problemas y veremos cómo se recuperan…Creo que estamos en problemas, porque en nueve años nunca habíamos estado en una situación con tantas lesiones”, empezaba en rueda de prensa un Pep que no usó a Erling Haaland gracias al desgaste al que se ven sometidos su hombres en estas fechas.

El último varapalo llegó anoche. La lesión sufrida por el único fichaje del equipo en verano pasa factura. Guardiola critica al calendario, a la falta de descanso y a un sinfín de partidos que incluso tras la eliminación por Carabao Cup, continuará siendo más que abultado: “Ojalá que lo de Savinho no sea grave, pero ya veremos… Akanji ayer, no lo sabía, en la última acción sintió algo en la parte muscular de su cuerpo y hoy en el calentamiento hizo algo que le hizo sentir mal”.

Goles de Timo Werner y Pape Sarr terminaron el sueño del Manchester City en la Carabao Cup. Si bien Matheus Nunes alcanzó a descontar en el final de la primera parte, los hombres de Guardiola se quedan por fuera de un torneo donde gigantes como Manchester United, Liverpool y Arsenal continuarán en los cuartos de final. La salida de Savinho en camilla preocupa y de que manera a un Guardiola con apenas 13 jugadores disponibles para este fin de semana. Drama skyblue donde los haya.

Savinho, el último gran golpe en cuanto a lesiones se refiere para Guardiola: IMAGO

No son pocos los jugadores afectados bajo el hombro de Guardiola ahora mismo. Savinho se sumará a figuras como Rodri, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Oscar Bobb, Kyle Walker y Jack Grealish. Manchester City apenas tendrá descanso y tendrá que apañárselas con 13 jugadores de campo para medirse con Bournemouth como visitante el sábado. El liderato de la Premier League se encuentra en juego y con rivales como Liverpool o Arsenal a solo 1 y 5 puntos en la tabla general.

Así quedaron los cuartos tras la eliminación de Manchester City

Tottenham Hotspur vs. Manchester United, Arsenal vs. Crystal Palace, Newcastle United vs. Brentford y Southampton vs. Liverpool. Serán los partidos a disputarse en diciembre de cara a conocer los últimos 4 aspirantes a un título donde ya gigantes como City o Chelsea se han despedido casi a las primeras de cambio. Semifinales a dable partido y final en Wembley por la primera inglesa, lo que queda por delante.

La llamativa frase de Guardiola sobre el derbi con Manchester United

Pep tuvo una oración que muchos buscan entender por estas horas. Habló de la final de la FA Cup perdida ante Manchester United en mayo y en Wembley. Con goles de Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo ganaron los Red Devils a su máximo rival. Guardiola dejó esta reflexión “En la final de la FA Cup contra el Manchester United la temporada pasada estábamos un poco con resaca…”.

