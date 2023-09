Qué pasó con Jadon Sancho y por qué no juega en el Manchester United

Cuando jugaba en el Borussia Dortmund a los 17 años, Jadon Sancho era considerado como la gran promesa del fútbol inglés. Tal es así, que el Manchester United lo compró en 2021 a cambio de 85 millones de euros.

Sin embargo, su nivel nunca fue el esperado y no logró consolidarse en el 11 inicial de los Red Devils. A pesar de no tener lesiones, no terminó de meterse en la consideración de Erik Ten Hag.

Fue separado del primer equipo tras una fuerte discusión con el entrenador pidiéndole más minutos.”Permanecerá en un programa de entrenamiento personal fuera del grupo por un problema de disciplina“, reveló el club en un comunicado.

El propio Sancho se encargó de pedirle a los fanáticos que “no crean cosas falsas” y que “hay otras razones” por las que él no juega pero que no quiere detallar. Hasta el momento, sumó 72 partidos y 12 goles con el United y fue parte del plantel campeón de la Carabao Cup 2023.

A quién traería el Manchester United para reemplazar a Jadon Sancho

Si bien el mercado de pases de verano ya terminó, el Manchester United apunta a incorporar a un extremo para el invierno. El elegido sería Khvicha Kvaratskhelia, el jugador georgiano del Napoli.

Los Red Devils evalúan un préstamo con opción de compra para hacerse con los servicios del volante exterior.