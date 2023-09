Mauricio Pochettino, el actual entrenador del Chelsea, parece estar enfrentando un problema que ha sido una constante en el club: la incapacidad de decidir un once inicial ideal.

¿Qué problema tiene Pochettino en Chelsea?

Paul Merson, conocido comentarista de Sky Sports, señala que Pochettino, al igual que Graham Potter y Frank Lampard antes que él, aún no conoce su mejor equipo.

“Tiene el mismo problema que los dos últimos entrenadores del Chelsea, Potter y Lampard. Pochettino es exactamente el mismo, no conoce a su mejor equipo. Si no conoces a tu mejor equipo, no veo cómo puedes hacerlo. Cambia esto, cambia lo otro…“, escribió Merson.

Luego, se explayó: “No creo que los refuerzos sean lo suficientemente buenos. Pese a todos los jugadores que han comprado, no han comprado un equipo. Espero que Pochettino tenga tiempo, pero no se sabe con los propietarios. Creo que cuando llegue enero tendrán que traer más experiencia“.

Los delanteros de Chelsea, ¿otro problema?

En el mismo relato, Merson detalló: “Si no tienes un buen delantero centro, no ganas nada. El Chelsea no tiene un delantero centro. Me gusta el chico, me gusta Jackson, pero es un muchacho joven. Debería haberlo sacado“.