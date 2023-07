El mercado de pases se está agitando cada vez más en la Premier League, y Jurgen Klopp busca seguir reforzando el mediocampo de su Liverpool. Y en ésta ocasión, ha puesto sus ojos en un jugador del Manchester City.

Se trata de un futbolista que no ha tenido los minutos esperados en el once de Pep Guardiola durante esta temporada, pero que hasta no hace mucho tiempo estaba considerado como el futuro del fútbol inglés.

Jurgen Klopp busca un jugador del City de Guardiola para reforzar al Liverpool

El jugador en cuestión es Kalvin Phillips, quien se unió al Manchester City a comienzos de la pasada temporada en un traspaso que le costó 49 millones a los ciudadanos. De acuerdo al portal Mirror, Phillips sería el señalado por Jurgen Klopp para amar el nuevo tridente de su mediocampo con Mac Allister y Szoboszlai.

En el City, el futbolista que llegaba como una estrella del Leeds United de Marcelo Bielsa disputó 21 partidos en la campaña, y fue titular en apenas cuatro de ellos. Y es que Guardiola posó su confianza en Rodri, Gundogan y De Bruyne, antes que en el internacional inglés.

Aún así, el volante central de 27 años se mantiene como una fija de Gareth Southgate en las convocatorias del seleccionado inglés, y Jurgen Klopp buscaría que su carrera resurja en el Liverpool.

Las salidas de Thiago, Milner, Oxlade-Chamberlain y Keita, sumadas a las posibles ventas de Henderson y Fabinho, han puesto al Liverpool en una posición en la que necesita reforzar su centro de campo con urgencia.

Habrá que ver cuál es la idea de Guardiola con respecto a Phillips para la próxima temporada, teniendo en cuenta la salida de Gundogan del equipo, y cuánto piden los Citizens para dejar ir al volante a uno de sus rivales directos.