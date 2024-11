El club lleno de argentinos que Pep Guardiola pudo entrenar antes de Barcelona: “Pep quería venir”

La carrera de Pep Guardiola tiene pocos similares. En apenas 16 años de trayectoria el catalán ha reventado marcas de todo tipo e incluso pone en jaque el récord de títulos ganados por Sir Alex Ferguson. Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City han sido sus casas, pero todo pudo ser más que distinto. En verano del 2008, un inesperado club de España buscó sus servicios y todo se cayó para suerte de Lionel Messi y compañía.

Ángel Torres lo desvela. El actual presidente del Getafe se entrevista con MARCA para repasar su carrera en un conjunto habitual desde hace años en la primera división de España. En verano del 2008 se necesitaba un DT, hubo acuerdo con Guardiola pero la salida de Frank Rijkaard por decisión de Joan Laporta cambió todo. ¿Qué hubiera sido de aquella campaña de triplete en el Camp Nou sin Pep? Pregunta que jamás tendrá respuesta.

“Sí, en la sala VIP de Barajas y con su representante llegamos a un acuerdo. Ellos querían a Laudrup y yo había llegado a un acuerdo con Txiki Beguristain, que era el Director Deportivo, y Guardiola que estaba entrenando al filial en Tercera iba a venir. La situación es que a Rijkaard los resultados no le acompañaron, lo tuvieron que echar y decidieron que fuera Guardiola”, desveló Ángel Torres en su entrevista con MARCA horas atrás. El resto, como dicen por ahí, es historia en Barcelona.

¿Qué hubiera encontrado Guardiola en ese Getafe? En dicho año los azulones consiguieron la permanencia de milagro y en la casilla 17 de LaLiga española. Decían presente en dicho plantel caras conocidas como el Pato Abbondanzieri, Óscar Ustari, el Cata Díaz, Lucas Licht, el uruguayo Juan Albín o el ecuatoriano Joffre Guerrón. El ex Real Madrid Esteban Granero o el mítico Ikechukwu Uche, patas de una plantilla que por poco tuvo a Pep.

El sueño de Ángel Torres se torció el 17 de junio del 2008. Un Guardiola joven y que venía de dirigir al Barcelona B en tercera división era presentado por todo lo alto en el Camp Nou. Un Pep cuestionado en parte de la prensa catalana no prometía éxitos, si esfuerzo y un giro de 180 grados al presente del club: “No tengo experiencia porque tengo 37 años. El único mérito que tengo es que estos señores me han elegido a mí. Como me siento preparado voy hacia adelante. No tengo miedo, me veo preparado y tengo mucha ilusión”.

Todos sabemos el final de dicha historia. En esos 12 meses donde Getafe pudo ser su casa, Barcelona ganó LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League con un Lionel Messi desatado. 42 victorias, 13 empates, 7 derrotas, 55 goles en contra y 158 a favor, los números de un proyecto que en Madrid quedó a una firma de ser suyo. ¿Se imaginan a Pep con Abbondanzieri, Cata Díaz o Licht?

