El tiempo pasa para todos, incluso para aquellos que en algún momento vimos irrumpir en el mundo fútbol y ser considerados las grandes promesas de la década. Uno de ellos es Theo Walcott, quien tras 18 temporadas como profesional -la mayoría de ellas en la Premier League– decidió colgar los botines, a pesar de tener ofertas concretas desde Arabia Sauditaque le hubieran permitido ganar millones.

Aquellos memoriosos recordarán como por el año 2006 tres futbolistas pequeños, rápidos y habilidosos asombraban a la Premier League. Aaron Lennon, Shaun Wright-Phillips y Theo Walcott eran sus nombres, y destacaban en Tottenham, Chelsea y Arsenal, respectivamente.

Pues para Walcott aquel 2006 fue el primero de 13 años consecutivos con los Gunners, donde disputó 397 partidos y anotó 108 goles. En aquella etapa también fue habitual de la Selección de Inglaterra, con 47 presencias en una década.

En 2017 Walcott pasó al Everton, donde estuvo hasta 2020, temporada en la cual regresó al equipo que lo vio nacer, Southampthon. Por ello, Walcott decidió retirarse, habiendo cumplido un ciclo de 18 años.

Walcott confirmó su retiro del fútbol

“Oficialmente colgaré mis botines”, declaró en The Overlap, al ser entrevistado por el ex futbolista Gary Neville. “Es aterrador, no puedo mentir. Da miedo porque el fútbol es todo lo que conozco, desde los 16 años, o incluso antes”, reconoció.

Tras sus años en la Premier League, rechazó la oferta de Arabia

También confirmó haber recibido ofertas desde el fútbol árabe, las cuales rechazó. “Ha habido algunas ofertas desde Arabia, pero no me quiero ver jugando allí”, sentenció. Aunque aclaró: “no es nada contra el dinero o la liga, sólo siento que ahora mismo mi corazón no está puesto en jugar al fútbol. No sería justo para los equipos ni para mí”.

Tras 18 años en la élite del fútbol inglés, Theo Walcott buscará embarcarse en otra aventura relacionada con el mundo. Aseguró que le gusta mucho analizar partidos, y pronto podríamos verlo transmitir en algún medio. Sin embargo, el muchachito veloz y atrevido que se ganó el corazón de los Gunners ya no volverá a jugar como profesional.