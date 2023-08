Tom Brady empieza a seguir detenidamente las acciones del fútbol inglés. Es que la leyenda de la NFL ya trabaja como accionista y encargado de la Junta Asesora del Birmingham City, equipo que milita en el Championship. No obstante, ya se lo vio reaccionar a un partido de fútbol de aquel país y quedó impresionado con la actuación de un futbolista.

Para conocer más sobre el fútbol inglés, Brady debe seguir los partidos en ese país. Y en el arranque de la máxima categoría, la Premier League, el ex mariscal de campo vio el partido entre el último campeón Manchester City y Burnley. Por supuesto, reaccionó a la gran actuación de Erling Haaland en el primer tiempo.

El delantero noruego, que viene de ser récord de goles en una misma temporada en la Premier (36), anotó dos tantos en el triunfo de Manchester City ante Burnley en la primera mitad. Con esta nueva demostración del Androide, Brady no dudó en reaccionar en redes sociales.

“Aliviado de no ver a @ErlingHaaland (Erling Haaland) en el calendario aún“, escribió Tom Brady, junto al video del segundo gol marcado por el noruego ante Burnley. El ex campeón del Super Bowl con los New England Patriots (6 veces) y Tampa Bay Buccaneers (una vez) mostró su devoción por la calidad goleadora del ex Borussia Dortmund.

El nuevo rol de Tom Brady en el fútbol inglés

El pasado 3 de agosto fue el propio Tom Brady, quien anunció su llegada al Birmingham City Football Club como accionista minoritario y presidente de la Junta Asesora. Si bien la leyenda de la NFL no tiene experiencia en el fútbol (soccer, en su país), espera poder aprender y exprimir su capacidad ganadora en este equipo inglés.