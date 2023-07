El Manchester United es un verdadero caos en este mercado de pases, y luego de gastar casi 60 millones en el traspaso de Mason Mount, ahora el club necesita completar algunas ventas. Así lo confirmó Fabrizio Romano, quien aseguró que hasta siete jugadores podrían dejar el club.

Se viven horas complicadas en Old Trafford, ya que Erik ten Hag quiere terminar de conformar la plantilla que lo acompañará durante la temporada. Sin embargo, el club se mueve bastante más lento que otros equipos de la liga. Y todavía tienen siete nombres en carpeta para dejar ir, aunque cada uno tiene una situación particular.

Los 7 jugadores que todavía podrían dejar el Manchester United este mercado

A continuación repasamos los jugadores que el Manchester United dejaría ir, y lo que tiene que pasar para que ello suceda:

DEAN HENDERSON

El portero no es del agrado de ten Hag, y el United lo ha dejado ir a préstamo al Nottinham Forest, donde fue titular la primera mitad de temporada, aunque luego perdió el puesto con la llegada de Keylor Navas.

Ahora, el Forest lo quiere comprar, pero el United todavía no tiene un arquero titular, con la salida de David De Gea, y tendrá que definir dicha situación antes de darle salida a un arquero con experiencia probada en Premier.

HARRY MAGUIRE

El defensor tendrá un charla con Erik ten Hag antes de definir su futuro, pero el United ya no cree que pueda recuperar al jugador que creyeron comprar por 80 millones y podrían darle salida.

ERIC BAILLY

Otro defensor que no entra en los planes de ten Hag y el Manchester United ya está escuchando ofertas para su traspaso.

ALEX TELLES

El lateral no será parte de los planes del club a partir de la próxima campaña, y el United ya se lo ha comunicado. Ahora esperan la oferta indicada para dejarlo ir.

FRED

Erik ten Hag considera a Fred un jugador importante, pero el United ya ha recibido ofertas tentadoras por el volante, y si ofrecen algo más de dinero, lo dejarán ir.

DONNY VAN DE BEEK

El neerlandés no ha tenido el mejor paso por el United, pero está próximo a volver de una dura lesión. Erik ten Hag lo conoce del Ajax, pero si no le aseguran minutos, seguirá su carrera lejos de Old Trafford.

ANTHONY ELANGA

El delantero sensación de la campaña 2021/22 no ha tenido tantos minutos últimamente, con la contratación de Antony y el surgimiento de Alejandro Garnacho. Luego de rechazar más de 10 ofertas en enero, el United finalmente lo dejará seguir con su carrera.

Estos son, de acuerdo a Fabrizio Romano, los siete jugadores que el Manchester United dejaría ir durante este mercado. Pero debe moverse rápido, ya que los equipos van anunciando fichajes y gastando su presupuesto del mercado en otros jugadores, y los Red Devils se estan quedando atrás.