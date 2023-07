“Desafortunadamente mi cuerpo me ha fallado y ya no tiene la capacidad de actuar“, con esa brutal frase anunció Tom Cleverley su retiro profesional. De último paso por Watford, este ex jugador de Manchester United de solo 33 años, decide dejar el fútbol debido a las constantes lesiones.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Cleverley confirmó su adiós a la actividad profesional. “Hoy anuncio mi retiro del fútbol como jugador. El último año ha sido inmensamente difícil tratando de superar los obstáculos de la lesión“, informó en Instagram.

Este mediocampista agradeció a todos los clubes en los que estuvo como fueron Leicester, Wigan, Aston Villa y Everton, entre otros. Aunque, dejó párrafos aparte para Manchester United, el club en el que comenzó su carrera de la mano de Sir Alex Ferguson, y para Watford, en donde fue capitán y tuvo su adiós como profesional tras seis años y medio allí.

Tom Cleverley, quien también estuvo en 13 partidos internacionales con la Selección de Inglaterra, ganó tres títulos en su carrera. El primero fue el de la League One con Leicester, para luego, ganar la Community Shield 2011 y la Premier League 2012-13 con los Red Devils.

Las lesiones han sido un grave problema a lo largo de su carrera, sobre todo, en la zona del talón de Aquiles. Precisamente, en la última temporada con Watford, afrontó una grave dolencia en tal parte, lo que aceleró el pensamiento del retiro. Así, termina una carrera de más de 380 partidos donde marcó 35 goles oficiales y 33 asistencias.

Varios jugadores actuales como Jack Grealish y Jordan Henderson y retirados como Rio Ferdinand han mandado su apoyo y felicitación a Tom por esta noticia al reaccionar a su publicación en Instagram.

El comunicado de Tom Cleverley anunciando su retiro

Hoy anuncio mi retiro del fútbol como jugador. El último año ha sido inmensamente difícil tratando de superar los obstáculos de la lesión. Desafortunadamente mi cuerpo me ha fallado y ya no tiene la capacidad de actuar.

Todavía no he reflexionado mucho, pero estoy tratando de concentrarme en un futuro positivo y estoy emocionado por lo que eso va a traer.

Me gustaría dar las gracias al personal, compañeros de equipo y fans en Leicester, Wigan, Aston Villa, Everton e Inglaterra.

Las menciones especiales deben ir al Manchester United, especialmente Paul McGuiness y Sir Alex Ferguson. La gente y el club que me dio las bases como jugador y persona y también el club que hizo mis sueños realidad. Pasar por la academia y representar al primer equipo me da un inmenso orgullo.

A todos los involucrados con el Watford Football Club. Tengo el privilegio de llamar a este club mi hogar. Ser capitán de este club ha sido un honor y el personal, los jugadores y los fans estarán siempre en mi corazón. El amor que me habéis mostrado como un joven préstamo hasta el momento en que me retire como un hombre adulto nunca podré pagar.

Finalmente el amor y apoyo de mi esposa, hijos, mamá, papá y agente. Sé que no ha sido fácil para ustedes a veces, pero nada de esto hubiera sido posible sin ustedes.