A poco más de un año de su llegada a la MLS, Wayne Rooney prepara su vuelta a Inglaterra y su nuevo equipo ya estaría definido. Desde Inglaterra dan ya por hecha la llegada del exjugador a uno de los equipos históricos de la Premier League en los próximos días.

Fue hace solo un par de días que se confirmó que Wayne Rooney pondría fin a su ciclo como entrenador en DC United de la MLS. El entrenador confirmó su salida en conferencia de prensa, luego de que el equipo de la ciudad de Washington quedara sin chances de clasificar a los playoffs.

Desde el momento de su anuncio, iniciaron los rumores sobre un presunto acuerdo con un club histórico de la Premier League, que ahora milita en la Segunda División del fútbol inglés. Se trata de Birmingham City, club que ajusta los últimos detalles para anunciar al DT según informa Fabrizio Romano.

Fin de ciclo con DC United

DC United consiguió la victoria en su último partido ante New York City FC, pero la goleada de Montreal sobre Portland Timbers. “Es el momento adecuado. He hecho todo lo posible para que este club llegue a los playoffs. No es nada lo que ha sucedido. ¿Nuevo trabajo? No tengo nada preparado” dijo Rooney en la rueda de prensa.

En ese momento, el exjugador aseguró que no tenía nada cerrado en Inglaterra. “Lo que nos espera, no lo sé. He visto muchos informes en los medios. Regresaré (a Inglaterra) sin nada planeado. Quiero dejar constancia de ello para todos los involucrados en el club. Personal, jugadores: estoy agradecido“.

DC United emitió un comunicado oficial agradeciendo al entrenador. “Estamos agradecidos con Wayne por todo lo que ha hecho por nuestro club y por el fútbol en la capital de la nación, primero como jugador y capitán del DC United y más recientemente como nuestro entrenador. Sigue siendo una parte importante de la familia DC United“.

Nuevo reto para Rooney

Birmingham City espera cerrar los últimos detalles para hacer el anuncio oficial de Wayne Rooney. Este sería el segundo ciclo del legendario delantero de Manchester United en el Championship inglés, luego de su paso por el banquillo de Derby County.

El ídolo del fútbol inglés tomará el lugar de John Eustace, cuyo despido fue confirmado por Birmingham City este lunes 9 de octubre. El anuncio tomó a muchos por sorpresa, ya que el entrenador es sumamente valorado en el entorno del club.

“El Club quisiera agradecer a John por su contribución. Su dedicación y ética de trabajo fueron evidentes durante su estancia en B9 y siempre será bienvenido de nuevo en St. Andrew’s” dice el comunicado, que anticipaba el anuncio de un nuevo entrenador en los próximos días.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Wayne Rooney como entrenador?

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, el balance de Wayne Rooney como entrenador de Derby County es de 22 victorias, 17 empates y 34 derrotas para un promedio de 1,14 puntos en 73 encuentros. Con DC United registró 14 triunfos, 13 empates y 26 derrotas, para una media de 1,04 puntos en 53 partidos.