Lo ocurrido hace días con el futbolista francés, Alexis Beka Beka dejó al mundo del fútbol en estado de alerta. El DT de la selección Sub-21, Thierry Henry habló sobre el tema en conferencia de prensa y dejó una reflexión sobre la salud mental de los futbolistas.

Fue el pasado 29 de septiembre que se dio a conocer que el futbolista de Niza, Alexis Beka Beka amenazó con saltar desde la cima del Viaducto de Magnan para quitarse la vida. Por fortuna, los bomberos actuaron a tiempo y lograron salvar la vida del futbolista.

Thierry Henry, seleccionador Sub-21, fue cuestionado sobre lo ocurrido en conferencia de prensa. “Me gusta mucho esa pregunta, es muy importante. Estamos hablando de gente joven, por supuesto, pero creo que todos tenemos nuestros problemas en esta sala“.

“Cuando vimos estas imágenes en el puente, todos miramos también nuestros propios problemas. Yo, como todos los demás, los escondo y los enmascaro. Tratamos de hacer cosas para no pensar en ellas, pero de vez en cuando algunas personas lo superan. Afortunadamente, no pasó nada” añadió.

Tema importante para Henry

Esta no es la primera ocasión en la que Thierry Henry se pronuncia sobre la salud mental. El exjugador habló sobre cómo lo vivió durante su carrera en una entrevista con L’Equipe en 2022. “Todo era más difícil, era tabú. Llegabas al vestuario: ‘¿Estás bien? Sí, aunque las cosas no iban bien. ¿Dormiste bien? Sí, aunque no fuera el caso. ¿Tienes dolor? No, aunque tuvieras dolor. Hoy un jugador se puede abrir más“.