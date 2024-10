Empieza a quedar la evidencia de que Federico Valverde es la piedra angular del esquema de Carlo Ancelotti, a pesar de que en el plantel hay otras grandes figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Dani Carvajal y Antonio Rudiger (todos nominados al Balón de Oro 2024), entre otros, que hacen ver al Real Madrid como una auténtica selección del mundo.

No obstante, los números no mienten. El charrúa es el jugador de campo con más minutos en lo que va de la temporada, lo que devela el gran estima que el entrenador italiano tiene sobre él. De 900 minutos posibles (entre la Supercopa de Europa vs. Atalanta, las ocho primeras fechas de LaLiga y el estreno en la Champions League frente al Stuttgart) Pajarito acumuló 879.

Solo no participó de los 21 minutos finales del encuentro que el Real Madrid disputó ante el Deportivo Alavés el pasado 24 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu. En todo lo restante, Federico Valverde dijo presente con una cosecha de dos tantos (Atalanta y Real Valladolid), una asistencia y tres tarjetas amarillas.

El único que lo supera hasta el momento es Thibaut Courtois con todos los minutos posibles. Sin embargo, el portero belga sufrió una dolencia en el partido contra el Atlético de Madrid y no es parte de la convocatoria para el juego con el Lille por la Champions League, por lo que Valverde pasará a ser el jugador del Real Madrid con más minutos en la temporada 2024/2025.

Federico Valverde suma 10 presencias con el Real Madrid en lo que va de la temporada 2024/2025.

En línea con lo que se ve en el presente curso, el ex Peñarol también fue el futbolista de la Casa Blanca con más presencias y minutos disputados en la temporada 2023/2024. Fueron 4072 minutos en 50 partidos, así integró el top 20 de los protagonistas con mayor participación entre las 5 grandes ligas de Europa (Premier League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 y Bundesliga).

Real Madrid se mide ante el Lille este miércoles por la Champions League

El Real Madrid va en busca de su segundo triunfo en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2024/2025. Ya venció en el debut al Stuttgart en el Estadio Santiago Bernabéu y ahora intentará repetir frente al Lille, en condición de visitante, este miércoles 2 de octubre desde las 21:00 horas de Europa Central.