Ya no hay dudas de que el ex Peñarol es uno de los jugadores más importantes del mundo.

Federico Valverde no se deja eclipsar por otras grandes estrellas del Real Madrid como Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Rodrygo Goes. El ex Peñarol es titular indiscutido en el esquema de Carlo Ancelotti y fue trascendental para las consagraciones en LaLiga, en la Supercopa de España y, sobre todo, en la UEFA Champions League.

Las estadísticas lo demuestran y los valores del mercado también, dado que es uno de los integrantes del top ten de las fichas más valiosas en la actualidad en el fútbol mundial. El montevideano, con 120 millones de euros, se coloca en el octavo escalón, ubicación que comparte con otras figuras como Jamal Musiala, Declan Rice y Rodrigo Hernández.

Y por delante de él tiene a todos futbolistas que marcan la diferencia por pertenecer a puestos de mitad de cancha para arriba. Cuarto aparece Florian Wirtz con 130 millones, tercero Bukayo Saka con 140, segundo Phil Foden con 150 y primeros Jude Bellingham, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, todos con 180.

Del mismo modo, vale mencionar que Federico Valverde está segundo en la clasificación de los futbolistas mejor tasados de LaLiga. Con los mismos valores aclarados anteriormente, solo se posiciona por detrás de sus compañeros en el Real Madrid Jude Bellingham, Vinícius Júnior y la reciente incorporación Kylian Mbappé.

Federico Valverde sumó 54 partidos en la temporada 2023/2024 con el Real Madrid.

Los números de Federico Valverde con el Real Madrid en la temporada 2024/2025

Federico Valverde es uno de los jugadores que más partidos disputó de las 5 grandes ligas de Europa. En total, en su caso con el Real Madrid, participó de 54 compromisos entre LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y Champions League. Comparte la cima con Darwin Núñez que también acumuló ese número con el Liverpool, además de Julián Álvarez (Manchester City), Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Berat Djimsiti (Atalanta).

En lo que respecta exclusivamente a la labor del charrúa en el elenco que comanda Carlo Ancelotti, en total cosechó 4280 minutos (equivalente a 47 partidos y medio), con los que consiguió registrar ocho goles y tres asistencias (cuatro tantos y cuatro asistencias menos que la temporada anterior).

Federico Valverde ya se mentaliza en la Copa América de Estados Unidos

Uruguay ya dejó atrás los amistosos previos a la Copa América (0 a 0 con Costa Rica y triunfo 4 a 0 sobre México). Ahora, se mentaliza en el debut por el Grupo C frente a Panamá el domingo 23 de junio. Luego chocará con Bolivia el 27 del mismo mes y cerrará con Estados Unidos el primero de julio.