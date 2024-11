Leyenda de la Selección de Francia critico con Kylian Mbappé: "No es decisivo para el Real Madrid"

La leyenda de la Selección de Francia no anduvo con vueltas para describir el momento del ex delantero del PSG.

Pasaron casi tres meses del debut de Kylian Mbappé en el Real Madrid (14 de agosto frente a la Atalanta por la Supercopa de Europa) y la realidad señala que el balance, hasta entonces, no le da el superávit que tanto él como todo lo que engloba a la Casa Blanca esperaban. Encima, no solo que está lejos de ubicarse entre los máximos goleadores de la temporada, sino que, además, quedó envuelto en controversias extradeportivas y con la Selección de Francia.

Respecto al presente del ex delantero del PSG, el que opinó fue Robert Pirés, leyenda del combinado galo, en una conversación que mantuvo con MBC MASR 2 de Egipto: “Se ha enfrentando a fuertes críticas tanto en Francia y España, ya que no está en su mejor momento. Actualmente, no es decisivo para el Real Madrid y no está anotando ni creando muchas oportunidades de gol“.

En esa misma línea, el ex Arsenal, planteó cuál debe ser la actitud de Kylian Mbappé para salir de esta crisis: “Mbappé debe enfrentar estas críticas, cambiar su estilo de juego, reconocer que no está en su mejor momento y mejorar su rendimiento. La solución es que Mbappé se adapte al estilo táctico del Real Madrid, y es tarea de Ancelotti encontrar soluciones tácticas que acomoden tanto a Mbappé como a Vinícius”.

En cuanto a la postura de los seguidores del Merengue, apuntó: “Los aficionados del Real Madrid tenían grandes expectativas puestas en Mbappé desde su llegada al equipo merengue. Sin embargo, cambiar de país, equipo y compañeros no es fácil, especialmente cuando se trata de un club con los mejores jugadores del planeta”.

Robert Pirés cree que Kylian Mbappé debe adaptarse a Vinícius Júnior

Una de las cuestiones que más se plantearon en los medios de comunicación de España tras la derrota del Real Madrid con el Barcelona 4 a 0 y con el AC Milan 3 a 1, fue que Kylian Mbappé se sentía incómodo jugando como delantero centro y que su preferencia es o era la de proyectarse como extremo por izquierda, zona en la que se desarrolla Vinícius Júnior.

Sobre esta cuestión, Robert Pirés opinó: “Mbappé soñaba con jugar en el Real Madrid. Sabe perfectamente que Vinícius, quien es un jugador excepcional, ocupa su misma posición, es decisivo y marca muchos goles. Mbappé debe adaptarse a esta situación y a las diferentes tácticas del equipo. Rechazar al Real Madrid es difícil para cualquier jugador“.

La versión de Robert Pirés sobre la no convocatoria de Kylian Mbappé a la Selección de Francia para la fecha FIFA de noviembre

“No existe ningún conflicto entre Mbappé y Deschamps. Lo que pasa es que Mbappé no está en su nivel habitual, y Deschamps le informó telefónicamente que no lo convocaría. Mbappé es un jugador muy importante para la selección de Francia, y desde mi perspectiva, darle un descanso en este momento no es ni un problema ni una crisis”, manifestó Pirés.

