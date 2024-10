Carlo Ancelotti no solo perderá al brasileño y al belga para el Clásico con el Barcelona.

Los partidos del Real Madrid que se perderán Rodrygo Goes y Thibaut Courtois

Tras el 5 a 2 del Real Madrid sobre el Borussia Dortmund por la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, Carlo Ancelotti recibió no una sino dos malas noticias: las lesiones de Thibaut Courtois y de Rodrygo Goes, quienes no podrán estar a disposición para el Clásico de España con el Barcelona del sábado 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Y no será lo único que se perderán el portero belga y el delantero brasileño. Conforme fueron pasando las horas, se supo que ambos precisarán entre 15 y 21 días para recuperarse. Por lo tanto, es posible que se ausenten en los compromisos que el elenco merengue tiene por delante hasta la fecha FIFA de selecciones de noviembre.

Es decir, tanto Thibaut Courtois como Rodrygo Goes, en principio, se ausentarán, en orden, con: Barcelona (26/10), Valencia (2/11), AC Milan por Champions League (5/11) y Osasuna (9/11). Luego, vendrá el parón y ya podrían reaparecer el 24 de noviembre contra el Leganés en el Estadio Municipal Butarque.

Por otro lado, vale recordar que Real Madrid tiene otros tres jugadores lesiones: David Alaba (quien ya estaría en la última etapa de rehabilitación de la rotura de ligamentos), Brahim Díaz (quien ya se empezó a entrenar luego de la molestia muscular que padeció ante el Real Sociedad a mediados de septiembre) y Dani Carvajal (apartado para el resto de la temporada por la rotura de ligamentos que sufrió ante Villarreal a principios de octubre).

Carlo Ancelotti perdería a Thibaut Courtois y a Rodrygo Goes por los próximos 15 o 21 días.

Los seis partidos del Real Madrid en un mes

Real Madrid está a punto de sumergirse en un mes que será trascendental en la búsqueda de sus objetivos: Barcelona (26/10), Valencia (2/11), AC Milan por Champions League (5/11) y Osasuna (9/11), Leganés (24/11) y Liverpool (27/11). Hasta entonces se ubica segundo en la tabla de posiciones de LaLiga y en la Champions League intenta meterse entre los primeros ocho escalones que otorgan un pase directo a los Octavos de Final de la Champions League.

El posible once del Real Madrid para enfrentar al Barcelona

Pasada la goleada del Real Madrid sobre el Borussia Dortmund por 5 a 2, Carlo Ancelotti se enfoca en el duelo con el Barcelona de este sábado 26 de octubre desde las 21:00 horas CET en el Estadio Santiago Bernabéu. Para tal encuentro, el italiano contaría con los siguientes futbolistas: Andriy Lunin en la portería y una línea de fondo con Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, Éder Militao y Ferland Mendy.

Luego, en el mediocampo, asomarían Federico Valverde, Aurelién Tchouamémi, Eduardo Camavinga, un poco más adelantado Jude Bellingham y adelante Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.