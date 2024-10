El clima en la capital española sigue caliente por lo que pasó el 29 de septiembre último en el derbi de la ciudad disputado en el Estadio Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, partido por la fecha 8 de LaLiga que debió ser interrumpido por 10 minutos a causa de los objetos que lanzaron al campo de juego desde la grada Fondo Sur.

Tras el compromiso, que terminó 1 a 1, Diego Simeone, en la rueda de prensa que brindó en las inmediaciones del recinto rojiblanco, apuntó a Thibaut Courtois por detonar la agresión de un grupo de aficionados del Atleti con sus gestos instantes después del 1 a 0 que había marcado Éder Militao.

“Con la gente que ha cometido esos incidentes el club ya tomará una decisión. No necesitamos esa gente en la tribuna. Necesitamos de la gente que nos impulsa, la gente que nos apoya, que nos acompaña, la gente que piensa en el club y en el equipo. Necesitamos de esa gente”, dijo en primera instancia el Cholo.

No obstante, acto seguido, señaló a Thibaut Courtois: ”Eso no justifica el generar las situaciones que se generan. Nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Entonces cuidado, también tiene que haber sanciones para los que cargan”.

El cruce entre Thibaut Courtois y Diego Simeone en pleno Derbi Madrileño.

Pero el tema no terminó ahí. Este lunes 21 de octubre, en la previa del Real Madrid vs. Borussia Dortmund, el guardameta belga brindó una conferencia de prensa con la que le salió a contestar al entrenador del Atlético de Madrid: “Respeto la opinión de Simeone pero no la comparto. Las organizaciones tienen que decidir y ya han decidido. No quiero comentar nada más sobre eso”.

El mensaje de Thibaut Courtois contra la violencia

“Lo importante es que no haya violencia. Los que animan y crean rivalidad no dan problemas. Ese ambiente me gusta, me da más adrenalina y ganas de jugar. Pero siempre desde el respeto, no puede haber violencia. A veces hay juego entre jugadores y afición, no tengo problema en que me canten. Si metemos gol puede haber una pequeña reacción, pero no puede haber violencia. Hay que eliminar a esos que quieren hacer daño“, agregó Thibaut Courtois este lunes en Valdebebas.

Thibaut Courtois fue dirigido por Diego Simeone

Thibaut Courtois fue el portero que quiso Diego Simeone para su primera temporada como entrenador del Atlético de Madrid. El belga arribó al Colchonero en la temporada 2012/2013 y fue dirigido por el Cholo durante tres temporadas. En ese periodo ganó la Europa League y Supercopa de Europa 2012, la Copa del Rey 2013 y LaLiga 2014. Además, fue subcampeón de la Champions League al caer, justamente, con el Real Madrid en Lisboa.