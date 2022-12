Es un hombre de retos, de desafíos, de búsquedas. Nunca se detuvo, aún con lo duro que puede ser preparar un reto y no cumplirlo, como cuando no logró bajar de las dos horas en maratón. Ahora, irá por otro tipo de exigencia: Eliud Kipchoge anunció que correrá en Boston, la maratón más antigua.

El keniata, claro, irá por la victoria en la quinta de las World Marathon Majors, que son seis. Será el 17 de abril del año 2023. Así lo anunció a través de las redes sociales.

Hombre récord, el keniata siempre fue en busca de las maratones más rápidas dentro de las seis más importantes del mundo, como lo son Berlín y Londres. Justamente allí fue donde logró su mejor tiempo -el mejor de la historia- de 2 horas 01 minutos y 9 segundos.

Chicago es otra de las carreras más veloces del calendario Abbot -también la ganó- y en Tokio también triunfó. La única que le quedaría pendiente después de Boston será New York que, con sus cinco puentes, es una carrera en la que no se suele buscar récord pues es un circuito más lento.

SIN RECORD

Lo que no podrá ocurrir en Boston es la búsqueda de su mejor marca, más allá de que la logre. ¿Por qué? Porque la Maratón de Boston no cumple con las exigencias de la IAAF y por eso no es contemplada para récord mundial.

Para que un 42k sea homologado para las marcas oficiales de la IAAF debe cumplir varios requisitos: en el caso de Boston hay una diferencia de altitud sobre el nivel del mar entre salida y meta (que no debería superar los 42 metros) y además tanto largada y llegada no deberían estar separados por más de 21 kilómetros, algo que tampoco se cumple.

LA PALABRA DE LOS ORGANIZADORES

“BAA está trayendo a los mejores del mundo a Boston para competir en las famosas 26,2 millas de Hopkinton a Boston”, dijo Mary Kate Shea, directora de atletas profesionales y soporte técnico de BAA.

“El poseedor del récord mundial y campeón olímpico Eliud Kipchoge, el campeón mundial Gotytom Gebreslase y seis ganadores del maratón de Boston se desafiarán a sí mismos, a los demás y a un amplio campo de atletas consumados en el famoso escenario de nuestro deporte”.

UN MARATON CON HISTORIA

Boston fue el primer maratón creado fuera de los Juegos Olímpicos y desde 1897 sólo se canceló por la pandemia. Desde 1969 la misma se realiza en el Día del Patriota, que se celebra el tercer lunes de abril.

POR OTRO TRIUNFO

En septiembre de este año, Kipchoge logró quebrar una vez más el récord del mundo, cruzando la meta en Berlín en 2h01m09. No bajaba su tiempo desde 2018, cuando también en Alemania había corrido en 2h01m39.

“Estoy feliz de anunciar que en abril competiré en el maratón de Boston, un nuevo capítulo en mi viaje por Abbott World Marathon Majors”, dijo Kipchoge. “Buena suerte a todos los corredores que corren en Boston en 2023”.

SUB 2 HORAS

En el 2019, en su segundo intento, el keniata logró bajar las dos horas en maratón. Lo hizo en Viena, corriendo en 1h59m04, en un circuito especialmente elegido, así como también el día para asegurarse el buen clima, con sus liebres y toda la tecnología, por lo que no fue homologado aunque la conquista igualmente se considera histórica.