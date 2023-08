Oficial: AS Roma firma a Romelu Lukaku

Finalmente, la novela de Romelu Lukaku en el mercado de pases ha terminado. El delantero lleva meses intentando definir su futuro y finalmente se ha concretado su traspaso a AS Roma. El belga vuelve a la Serie A en condición de préstamo, proveniente desde Chelsea.

La situación de Romelu Lukaku en este mercado de pases se complicó mucho más de la cuenta. Tras el quiebre de su relación con Inter tras la temporada a préstamo y el rechazo de la fanaticada de Juventus, el delantero consigue su regreso a la Serie A de Italia.

Desde hace días se daba por hecha su llegada a AS Roma. El equipo de la capital italiana acordó el traspaso del delantero en condición de préstamo por la suma de 7 millones de euros. La Loba también se hará cargo del salario del futbolista, que sería de otros 7 millones de euros según informa La Gazzetta dello Sport.

Lukaku llegó a Roma el pasado martes para hacer su reconocimiento médico y firmar su contrato. El artillero fue recibido por miles de fanáticos giallorossi en el aeropuerto, colmando las calles de la ciudad y dejando postales realmente impresionantes.

Este jueves 31 de agosto, se hizo todo oficial. “AS Roma se complace en anunciar el fichaje de Romelu Lukaku procedente del Chelsea de forma temporal hasta el 30 de junio de 2024” dice el comunicado de la Loba sobre su nuevo refuerzo de lujo.

“La acogida que me ha dado este club y esta afición me ha conmovido y representa un estímulo más para darlo todo por mi nuevo equipo. Respiré el ambiente del Stadio Olimpico como rival, sentí el calor de los jugadores de la Roma y hoy me alegra saber que soy parte de esto” dijo el atacante en su presentación.

Los números de Lukaku en la Serie A

La Serie A es un terreno conocido para Romelu Lukaku. Sumando sus 2 ciclos en Inter, el artillero acumula 97 presencias en liga, registrando 57 goles y 8 asistencias. Con la camiseta neroazzurra consiguió un Scudetto, una Coppa Italia y una Supercoppa de Italia.