Se viene polémica en una Eurocopa donde el Grupo E aguarda por una apasionante jornada tres. Bélgica, Rumania, Eslovaquia y Ucrania se miden con los mismos puntos y dependiendo todos de sí mismos para ser desde punteros a últimos de su zona. Eso sí, existen combinaciones que hacen a más de uno temerse que pueden darse pactos como aquel famoso entre Dinamarca y Francia en los Mundiales o el de Perú con Colombia antes de Rusia 2018.

Es una polémica ya instalada desde que el torneo de selecciones cambiase de formato. La ecuación se resuelve de esta manera. Rumania y Eslovaquia se miden al mismo tiempo que Bélgica con Ucrania, pero las primeras cuentan con ventaja en relación con el otro choque del grupo. Si Rumania y Eslovaquia empatan en la ciudad de Frankfurt serán automáticamente equipos de octavos de final sin depender de lo que ocurra al otro lado de la zona.

¿Por qué no es al revés? Rumania tiene tres puntos y diferencia de +1 en goles. Lo mismo ocurre con Bélgica, mientras que Eslovaquia tiene igualmente esas unidades pero con 0 en el balance de tantos. Ucrania es colista únicamente por su -2 en la tabla de anotaciones. En caso de dos empates, el equipo de los Andriy Lunin y Zinchenko dirá adiós al certamen. Si vencen a los Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y compañía prácticamente cierran su eliminación.

Hay dudas en relación a lo que ocurra en este Rumania vs. Eslovaquia. Un punto clasifica a los primeros como punteros o segundos del grupo, mientras que los de Bratislava serían automáticamente terceros en la zona. No necesitan ni marcarse para asegurar decir presente en la siguiente ronda de un torneo que empieza a definir su cuadro general. Morbo, polémica, declaraciones cruzadas y demás van a darse cuando el balón empiece a andar.

Frankfurt Arena, casa del Rumanía vs. Eslovaquia de mañana: IMAGO

No es algo ni mucho menos en el fútbol de élite. Muchos recordarán los últimos Francia vs. Dinamarca en las Copas del Mundo o aquellos minutos finales del Perú vs. Colombia con el que ambos se aseguraban tanto Rusia 2018 como jugar el repechaje al torneo. En un grupo con todo tan apretado como el E de la Eurocopa, buena parte de lo que ocurra dependerá del hambre como compromiso de Rumania y Eslovaquia.

Rumania niega el pacto

“Todavía estamos a tiempo de clasificar. Nos vale con un empate. Tenemos un día menos de descanso que Eslovaquia y tenemos que intentar relajarnos y recuperarnos, haremos lo que podamos”, palabras del seleccionador Gheorge Iordanescu a la hora de analizar una previa donde solo un punto les separa de los octavos de final. Al otro lado del choque por Frankfurt se dieron declaraciones similares.

Bélgica, ante su última chance en la Eurocopa

La generación dorada tiene una final en todos los sentidos. Más allá de lo que ocurra en el Rumania y Eslovaquia, los Lukaku, Carrasco, De Bruyne o Vertonghen se miden ante la última chance de pelear por un título de carácter mundial. Lo rozaron en Rusia 2018 con las semifinales y como ocurriese con Croacia hasta las últimas horas, el choque ante Ucrania puede suponer mucho más del adiós al certamen por Alemania.