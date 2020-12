Galaxy S21: Esto es lo que sabemos del próximo lanzamiento de Samsung

La nueva serie de Samsung Galaxy ha generado gran impacto entre los usuarios de esta reconocida marca de tecnología telefónica y de dispositivos electrónicos, debido a que hasta ahora no se habían conocido más que algunos detalles de la nueva línea de smartphones.

Sin embargo, los renders y las declaraciones de la empresa pueden no ser suficientes para los usuarios que desean tener en sus manos estos increíbles dispositivos. Por esta razón, es de esperarse que con el aparecimiento de las primeras imágenes oficiales se genere mucha expectativa.

La revelación la realizó el youtuber Sakitech, quien publicó en su cuenta de Twitter una fotografía donde se muestra el Samsung Galaxy S21 + y el Samsung Galaxy S21 Ultra. Hasta ahora se supone que estas son las fotografías oficiales.

Galaxy S21. Fuente: https://nl.letsgodigital.org/

Considerando que el youtuber anunció que las obtuvo de una fuente confiable, aunque no puede revelar la identidad de este sujeto, lo importante es que las fotografías son bastante similares a los renders publicados por Steve Hemmerstoffer.

Por esta razón, es posible asumir que son las primeras imágenes de estos smartphones que se incluyen en la familia Samsung y que tienen a muchos de los usuarios a la expectativa y en espera del lanzamiento para obtenerlos.

Detalles del lanzamiento de Samsung Galaxy S21

Con la primera filtración de imágenes por parte de Hemmerstoffer, sólo se anunció un adelanto del lanzamiento de Samsung S21, asumiendo que este dispositivo tiene una fecha de presentación adelantada en relación a los que se acostumbra de esta marca.

Sin embargo, no se obtuvo mayor información ni se habló de una fecha específica de presentación, por lo que los usuarios quedaron a la expectativa y no pudieron determinar en qué fecha exacta podrían adquirir sus dispositivos.

Además, con estos primeros indicios, se debe tener especial cuidado, debido a que el origen de la información aún no queda claro y la fuente podría no ser del todo confiable, razón por la cual no fue posible llegar a conclusiones adecuadas con esta información poco concreta.

No obstante, posteriormente, con las declaraciones de @sakitech, fue posible aterrizar un poco más las ideas y comprender la razón por la que se anunció un adelanto de la información.

Galaxy S21. Fuente: https://www.voice.com/

Con las declaraciones de este youtuber la comunidad se enteró de que el lanzamiento del Samsung Galaxy S21 se realizará para el 14 de enero del año entrante, o al menos en los días próximos a esta fecha estimada.

Con esta nueva información, fue posible verificar que, efectivamente, se trata de una presentación adelantada en relación a los lanzamientos de los años anteriores. Aunque no se conoce con exactitud la razón de este adelanto, los usuarios esperan ansiosos.

Teniendo en cuenta el adelanto de la fecha, es posible que con estos nuevos smartphones, Samsung intente posicionarse en el mercado de los smartphones como líder mundial en comparación a las otras marcas.

Ser la compañía en realizar el primer lanzamiento del año sin duda le dará una ventaja sobre las demás, por lo que se presume que más que un hecho afortunado, es una estrategia muy bien pensada por parte de esta empresa.

Algunos detalles técnicos de Samsung Galaxy S21

Uno de los aspectos técnicos que más ha llamado la atención de los usuarios es el complejo de cámaras de estos dispositivos, ya que según las declaraciones proporcionadas por el youtuber @sakitech, el equipo promete fotografías de calidad.

Así, el Galaxy S21 Ultra contará con un complejo fotográfico de 108 megapíxeles, con un ultra gran angular de 12 megapíxeles y dos telefotos de 10 megapíxeles cada uno. También se espera que cuente con un primer zoom de 10x y un segundo zoom de 3x.

Galaxy S21. Fuente: https://nl.letsgodigital.org/

Además, en este mismo módulo se encuentra un sensor láser para el autoenfoque, un micrófono y LED, siendo una distribución que no se ha observado en otros dispositivos.

Esta información sobre los detalles de las cámaras y los demás elementos del conjunto, se confirman con las fotografías filtradas, donde se visualiza que esta es la distribución y todos los elementos mencionados se encuentran presentes.

En cuanto al Galaxy S21+, se espera un sensor principal y no ultra gran angular de 12 megapíxeles cada uno, mientras que el telefoto es de 64 megapíxeles. Viendo estos elementos no es de sorprender que puedan realizarse increíbles fotografías con su juego de cámaras.

Se destaca que aunque los diseños no parecen demasiado arriesgados en comparación a dispositivos anteriores, se espera que considerando las demás características y la información hasta ahora develada, estos equipos mejoren la experiencia Samsung.

A pesar de que se conocen algunos detalles que parecen estar confirmados con las primeras fotografías publicadas, aún no sabemos a ciencia cierta cuál será la sorpresa que Samsung tiene para nosotros con los nuevos Samsung S21.

La mejor opción para los usuarios de esta empresa es esperar la presunta fecha de lanzamiento para confirmar la fiabilidad de las fuentes que hasta ahora han sido las únicas en dar algunos indicios sobre estos dispositivos.

Lee También