La francesa ex número 1 del mundo reemplazará a su compatriota Guy Forget, que decidió no renovar su contrato que venció en este 2021.

Su gran inspiración para jugar tenis fue ver a Yannick Noah conquistar el título de Roland Garros en 1983. Ahora, a partir de 2022, será la directora del torneo de polvo de ladrillo más importante del mundo, al menos por tres años. "Estamos encantados de anunciar que Amélie Mauresmo será la nueva directora de Roland Garros al menos hasta 2024", anunció el presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Gilles Moretton, tras la salida de Guy Forget

A los 42 años, Mauresmo, en un en un mensaje en Twitter publicado por la Federación Francesa de Tenis (FFT), expresó: “Qué orgullo unirse a los equipos del Roland Garros. He aceptado este puesto de directora del torneo mostrando claramente grandes ambiciones. Las defenderé con la exigencia, la libertad y la pasión que siempre me han impulsado".

“Este torneo me ha hecho soñar desde una temprana edad, ha creado una vocación”, dijo Mauresmo quien así se convertirá en la primera directora mujer del torneo. “Me siento muy orgullosa de ser la primera mujer directora de Roland Garros, pero también creo que es necesario enfatizar el por qué estoy aquí, aparte de mi género”, señaló. “Quisiera que esta pregunta dejase de ser relevante hoy. Necesitamos enfocarnos y encaminarnos hacia algo más igualitario, sin importar el género. Que el género no importe, que sean tus talentos. Estaré a la altura", se comprometió la ex tenista, que en 2005 ganó el Masters femenino y un año más tarde se coronó en el Abierto de Australia y Wimbledon tras vencer en ambas finales a la belga Justine Henin. Mauresmo, jugadora profesional de 1993 a 2009, fue campeona del Abierto de Australia y Wimbledon en 2006 y del Masters femenino de Los Ángeles 2005. Fue la primera tenista francesa (hombre o mujer) en alcanzar la cima del mundial en la era moderna, el 13 de septiembre de 2004 y permaneció como número uno de la WTA durante 39 semanas.

Se retiró a finales de 2009 con apenas 30 años. Su último partido fue por la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos, donde cayó ante la canadiense Aleksandra Wozniak. Ya retirada, fue entrenadora del escocés Andy Murray y desde 2018 trabaja como coach de su compatriota Lucas Pouille. En junio de 2018 fue nombrada capitana del equipo masculino francés de la Copa Davis para 2019 y 2020, lo que hizo de ella la primera mujer igualmente en ese puesto, pero la extenista renunciño para entrenar a Pouille.

Por su parte, Forget deja la dirección de Roland Garros y del Masters 1.000 de París-Bercy luego de no haber renovado su contrato con la FFT. Su vínculo con ambos torneos, en los que llevaba cinco y nueve años al frente, respectivamente, finaliza el próximo 31 de diciembre.

Bajo su dirección, el Grand Slam francés tuvo que lidiar con la crisis sanitaria de la Covid-19, que obligó a postergar en casi seis meses la edición de 2020. Durante su mandato se estrenó la flamante pista Simonne Mathieu, la tercera más grande del complejo de Roland Garros.