Este jueves Roger Federer, de 41 años, anunció su retiro del tenis. El suizo, que cosechó un total de 103 títulos ATP a lo largo de su exitosa carrera, pisará por última vez una cancha como jugador en el torneo amistoso Laver Cup 2022, el cual se disputará del 23 al 25 de septiembre en el O2 Arena de Londres. A continuación, te contamos cuál fue su último partido oficial.

+Cuál fue el último partido oficial de Roger Federer antes de anunciar su retiro

El último partido del suizo como profesional fue el 7 de julio del 2021 en el mítico césped de Wimbledon contra el polaco Hubert Hurkacz por los cuartos de final. En dicha instancia cayó por 6-3, 7-6 (4) y 6-0 siendo su primera derrota en tres sets en 19 años.

En aquel año, Roger Federer sólo había disputado trece partidos debido a los problemas de su rodilla. Es por ese motivo que, desde hace varios meses, en el ranking ATP, figuraba como inactivo.

"Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha mandado está claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva", explicó Federer en el comunicado que emitió en sus redes sociales.