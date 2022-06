Se aproxima lo que va a ser el desarrollo de Wimbledon, el cual es el tercer Grand Slam que posee el calendario tenístico. En el mencionado certamen, se aguarda por la presencia de una gran cantidad de tenistas que buscarán conquistar el histórico certamen de Inglaterra, uno de los más antiguos de este deporte.

En cuanto a los posibles candidatos, no hay dudas de que Novak Djokovic es uno de los nombres a los cuales no hay que descartar en la batalla por el título. El serbio es uno de los grandes protagonistas en los últimos tiempos de la competición, y sabiendo que potenciales candidatos como Daniil Medvedev y Alexander Zverev no dirán presentes, su imagen crece aún más.

Ante ello, vamos a repasar cuántas veces el tenista serbio de encargó de levantar el título del torneo, sabiendo que hasta el momento son 20 Grand Slams los conquistados por el deportista de 35 años.

+Wimbledon: ¿Cuántos títulos obtuvo Novak Djokovic?

Dentro de los 20 torneos grandes conquistados, la realidad es que Djokovic obtuvo seis Wimbledon en lo que va de su carrera, resaltando que actualmente es el tricampeón de la competición. Su primer conquista fue en 2011, cuando superó a Rafael Nadal, luego 2014, 2015 y 2019 fueron victorias ante Roger Federer, en tanto que en 2018 lo hizo ante Kevin Anderson y 2021 frente a Matteo Berrettini.

Sabiendo que por delante suyo aparecen William Renshaw y Pete Sampras con 7, mas Federer totalizando 8 conquistas, el "Djoker" presenció 16 ediciones de una competición en la cual supo ser finalista en 2013, agregada a las seis antes nombradas, donde Andy Murray lo superó en aquel encuentro.

+El último Wimbledon logrado por Novak Djokovic