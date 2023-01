Se definió todo: conocé, en esta nota, si Novak Djokovic jugará o no el Australian Open 2023.

El Australian Open 2023 será el primer Grand Slam de los cuatro que se disputará en la actual temporada. Se desarrollará desde el lunes 16 de enero hasta el domingo 29, en la ciudad de Melbourne.

Y una de las novedades en la previa será la presencia o no de Novak Djokovic, nueve veces campeón del certamen. Cabe recordar que en 2022, Nole no pudo formar parte del torneo por no tener las vacunas contra el Covid-19, por lo que se le prohibió la entrada al país.

De esta manera, te contamos, a continuación, si el ex número uno del mundo jugará o no el primer certamen major del año.

+¿Jugará Novak Djokovic el Australian Open 2023?

En este 2023, Djokovic podrá disputar el Australian Open y buscará su décima corona en este Grand Slam. Por esta razón, el actual número cinco del mundo tendrá la posibilidad de escalar en el ranking ATP, ya que no defiende puntos.

+¿Cuándo ganó Djokovic el Australian Open?

En toda su carrera, Djokovic logró alzar el trofeo major en Melbourne en nueve ediciones diferentes: 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021.