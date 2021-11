Barbora Krejcikova vs. Garbiñe Muguruza por las WTA Finals de Guadalajara: fecha, hora y canal de TV para ver EN VIVO y EN DIRECTO

Barbora Krejcikova (3°) se enfrentará a la española Garbiñe Muguruza (5°) por la segunda fecha del Grupo Teotihuacán de las WTA Finals de Guadalajara. El partido se disputará este viernes, 12 de noviembre.

Krejcikova necesita reponerse después de lo que fue una durísima derrota en el estreno: cayó frente a Annet Kontaveit (8°) por 6-3 y 6-4 y prolongó su mala racha de derrotas consecutivas a cuatro. Su última victoria fue el 12 de octubre, en su debut en Indian Wells, frente a Amanda Anisimova (77°).

Del otro lado, Muguruza también sufrió una caída en la primera jornada. En esta ocasión, la ex número uno del mundo no pudo vs. Karolina Pliskova (4°), quien le ganó un muy ajustado partido por 4-6, 6-2 y 7-6 (6). De esta manera, este compromiso será casi de vida o muerte para ambas jugadoras.

Este será el cuarto enfrentamiento que tendrán estas tenistas: actualmente, el historial lo lidera Krejcikova por 2-1. El antecedente más reciente se llevó a cabo el pasado 6 de septiembre, en los octavos de final el US Open, con victoria por 6-3 y 7-6 (4) para la checa. ¿Qué pasará en esta oportunidad?

¿Cuándo juegan Krejcikova y Muguruza por las WTA Finals?

Krejcikova y Muguruza se ven las caras, por la segunda fecha del Grupo Teotihuacán, este viernes, 12 de noviembre.

Horario aproximado por país:

Argentina: 22:30 horas

Bolivia: 21:30 horas

Brasil: 22:30 horas

Chile: 22:30 horas

Colombia: 20:30 horas

Ecuador: 20:30 horas

Estados Unidos: 17:30 PT / 20:30 ET

España: 02:30 (sábado)

México: 19:30 horas

Paraguay: 22:30 horas

Perú: 20:30 horas

Uruguay: 22:30 horas

Venezuela: 21:30 horas

¿Por dónde se podrá ver el encuentro EN VIVO?

El partido se podrá ver, EN VIVO y EN DIRECTO, desde Sudamérica por ESPN 2. Además, se podrá seguir ONLINE, vía streaming, desde cualquier país a través de Tennis TV y STAR Plus. En España, será emitido por Teledeporte, DAZN y RTVE Play.