Hace unos días sorprendió a todos con el anuncio de su retiro. Ashleigh Barty, ex número 1 del mundo del tenis, dijo que estaba “agotada” y aseguró que “haber ganado Wimbledon el año pasado me cambió mucho como persona y como atleta”.

Con ese panorama, la australiana de 25 años dio un paso al costado apenas dos meses después de conquistar el torneo más trascendente de su carrera: el Abierto de Australia. “Hoy es un día difícil y lleno de emociones para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis. No estaba segura de cómo iba a compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí una ayuda a mi buena amiga Casey Dellacqua. Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada por todo lo logrado. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecida por los grandes recuerdos que creamos juntos”, dijo Barty a través de un mensaje que difundió en sus redes sociales. Y agregó: “Es algo que he estado pensando durante mucho tiempo. No estaba muy segura de cómo iba a hacer esto, pero creo que muchas veces en mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal, has estado allí para mí”.

Barty, que nació 24 de abril de 1996, sumó 15 títulos en single, 3 de ellos Grand Slam (Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y Australia 2022), y 12 en dobles, encara ahora una nueva vida. Ahora, la ex tenista formará parte de un equipo de golf de estrellas del deporte. Una nómina que compartirá con el entrenador español Pep Guardiola, al boxeador mexicano Canelo Álvarez y el futbolista inglés Harry Kane. Este plantel competirá en junio próximo en los Estados Unidos para participar del Icons Series. Un torneo de nueve hoyos que se llevará a cabo entre el 30 de junio y el 1 de julio en el Club Nacional de Golf Liberty. “24 iconos deportivos. 2 equipos: Estados Unidos vs ROTW (Resto del Mundo). Cada disparo cuenta. Juego de equipo al borde del asiento desde la primera unidad. Los nombres más icónicos del planeta en una celebración del deporte”, expresó la cuenta oficial del torneo a través de sus redes sociales.

El equipo anfitrión será Estados Unidos y estará conformado por el ex nadador, Michael Phelps y el ex boxeador, Oscar de la Hoya, entre otras figuras del deporte. Su capitán será el ex golfista Fred Couples. El equipo que representa al resto del mundo estará integrado por Barty, Guardiola, Canelo Álvarez y Kane, bajo el mando de Ernie Els.

Los días de Barty pasan entre el golf y la escritura. Más precisamente, los libros infantiles. Por eso, trabaja en una publicación de seis ediciones bajo el título de Little Ash (La Pequeña Ash), que se inspiran en sus propias vivencias como una estrella del tenis y las de su familia.