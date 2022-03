La vigente subcampeona del Master 1000 de Indian Wells y ex número 1 del mundo, la bielorrusa Viktoria Azarenka no aguantó la angustia, la enorme angustia por la guerra que Rusia emprendió con Ucrania, y, en medio de su partido ante la kazaja Elena Rybakina, estalló en llanto. Luego de una doble falta mientras iba 2-2 en el segundo set (finalmente cayó por 6-3 y 6-4), Azarenka se puso a llorar de manera desconsolada. Tan conmovida como sacudida estaba Azarenka que la jueza de silla bajó a preguntarle si necesitaba ayuda, mientras que la tenista se limitó a decir “lo siento” en tres ocasiones.

La jugadora de 32 años (31 de julio de 1989), el año pasado, había puesto negro sobre blanco al referirse a la parte emocional de los deportistas de alto rendimiento: “La salud mental es tan importante como la física…”, dijo la actual 15° del ranking mundial. Cuando se disponía a sacar, en el quinto game del segundo set, comenzó a llorar. El partido estuvo demorado durante varios minutos. Azarenka se recuperó con el apoyo del público, pudo ganar dos games más pero finalmente fue derrotada por la kazaja por Rybakina por 6-3 y 6-4.

Días atrás, Azarenka había criticado el conflicto bélico y, en Indian Wells, donde compitió sin bandera tras la sanción de la WTA, dado que su país es el principal aliado de Vladimir Putin. “Estoy devastada por las acciones que se están dando en los últimos días contra y en Ucrania. Es desgarrador ver cómo se está afectando la vida de tantas personas inocentes debido a la violencia", expresó. Y continuó: "Mi corazón está con todas las personas que directa o indirectamente se están viendo afectadas por esta guerra que está causando tanto dolor y sufrimiento. Espero y deseo la paz y el fin de la guerra".

Rybakina, luego de quedarse con el triunfo, se refirió al episodio: "Fue un momento difícil. Solo espero que todo esté bien con Vika porque no sé lo que ha pasado. Solo intentaba centrarme en cada punto, no mirarla a ella". Aunque completó: "Nadie entendió lo que pasaba. Si hubiera llamado al fisio o al médico, sería una cosa. Diría que las reglas probablemente no son para todo el mundo...".