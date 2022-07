Novak Djokovic sigue en el punto de mira en medio de un 2022 donde el actual número 5 del mundo continúa siendo foco de información en el mundo de un tenis que desde hace semanas se pregunta por su presencia en el US Open. Desde Nueva York ya hay respuesta oficial y todas las alarmas en el círculo más cercano al serbio se encuentran prendidas.

Todo llega por supuesto gracias a la política de Novak Djokovic por no vacunarse contra el Covid-19. El mismo hecho que ya le trajese problemas en algunos Mayors de la ATP pero por encima de todo en un Australian Open donde habrá que ver cuando puede vérsele nuevamente por el Rod Laver Arena, sigue siendo punto de debate en un tenis que se pregunta si Nole alcanzará los 22 grandes de Rafa Nadal a finales de año.

Consultado por el tema de modo minutos después de derrotar a Nick Kyrgios en la hierba de Wimbledon, fue el propio Djokovic quien dejó en claro que no movería sus ideales. Tras varios días de espera, ya hay respuesta oficial a estas palabras: "No estoy vacunado ni tengo intención de hacerlo, espero buenas noticias de Estados Unidos".

Inamovibles

"El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, respetará la posición del gobierno de los EE. UU. con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados", aseguraron en un comunicado desde Nueva York para dejar en claro que solo serán aceptadas las solicitudes para Flushing Meadows que cuenten con la pauta de vacunación completa.

Pactado para el próximo 29 de agosto y hasta el 11 de septiembre, solo un giro de 180 grados en las decisiones de Novak Djokovic apunta a dejarle a entrar a un US Open que tal y como ocurriese en Australia el pasado mes de enero, podría quedarse sin el tres veces ganador de último Gran Slam del año.