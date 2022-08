Novak Djokovic no puede ingresar a Estados Unidos y se baja del US Open

Se confirma lo que el mundo del tenis suponía, Novak Djokovic no podrá ser parte del último Grand Slam del año, el jugador comunicó en sus redes sociales la oficialización de que no podrá ser parte del US Open.

El problema es el mismo que lo dejó fuera del Australian Open, Novak Djokovic ha tomado la decisión de no vacunarse ante el COVID y por eso no puede ingresar a los Estados Unidos y no habrá excepción por el US Open, es por eso que el tenista se baja del torneo.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias a los fanáticos por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!", dice el mensaje de Novak en las redes.

Novak Djokovic con 21 títulos grandes quedará a uno de Rafael Nadal en el mejor de los casos, pero pueden ser dos, porque Rafa si estará en el US Open, pero no solo eso, la ausencia del tenista serbio le constituye una pérdida de 1.200 puntos ATP poniendo en riesgo incluso su puesto en el TOP 10 del ranking.

Djokovic regresará a la competencia oficial el 14 de septiembre contra Carlos Alcaraz en la Copa Davis de Valencia, pero ese torneo de la ITF no suma puntos al ranking, y dada la coyuntura, Djokovic, seguramente tampoco podrá estar en el primer Grand Slam del 2023, por lo que para verlo de nuevo en un mayor, habrá que esperar hasta el Roland Garros del próximo año.