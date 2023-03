Djokovic no jugará el Masters 1000 de Indian Wells 2023. A continuación, te contamos la razón y todos los detalles

¿Por qué Novak Djokovic no juega Indian Wells 2023?

Novak Djokovic, actual número uno del mundo, oficialmente no formará parte del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells. Ante esto, te contamos, a continuación, cuáles fueron las razones de su ausencia. El main draw se disputará desde el 8 al 19 de marzo

De esta manera, con la baja de Nole más otras confirmadas, te dejamos cómo quedaron conformados los preclasificados del certamen estadounidense:

Carlos Alcaraz Stefanos Tsitsipas Casper Ruud Taylor Fritz Daniil Medvedev Andrey Rublev Holger Rune Félix Auger-Aliassime Hubert Hurkacz Cameron Norrie Jannik Sinner Alexander Zverev Karen Khachanov Frances Tiafoe Pablo Carreño Alex de Miñaur Tommy Paul Borna Coric Lorenzo Musetti Matteo Berrettini Grigor Dimitrov Roberto Bautista Alejandro Davidovich Daniel Evans Denis Shapovalov Miomir Kecmanovic Francisco Cerúndolo Botic Van de Zandschulp Yosihito Nishioka Sebastián Baez Tallon Griekspoor Maxime Cressy

Alcaraz podría volver a ser el líder del ranking mundial y desplazar al serbio después de la finalización del torneo.

+¿Por qué no juega Djokovic en Indian Wells?

Novak Djokovic no jugará Indian Wells por no poder ingresar a los Estados Unidos. ¿La razón? No estar vacunado contra el coronavirus. El de Belgrado es el único jugador dentro del Top 100, de la ATP y WTA, que se resiste a la vacuna.

El país país aprobó el ingreso a los extranjeros no vacunados a partir del 11 de mayo. De esta manera, Djokovic estará fuera también del Masters 1000 de Miami (22 de marzo al 2 de abril). Sin embargo, está garantizada su presencia en el US Open, desde el 28 de agosto al 9 de septiembre.