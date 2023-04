Desde el sábado 8 de abril hasta el domingo 16, se llevará a cabo el Masters 1000 de Monte-Carlo, lo que será el primer torneo grande la temporada en polvo de ladrillo y tercero de la categoría (tras Indian Wells y Miami).

Para este certamen se esperaba que Rafael Nadal haga su vuelta oficial al circuito ATP, quien no juega desde el Abierto de Australia 2023 (cayó en segunda ronda). Sin embargo, el español comunicó que será baja.

¿Por qué Rafael Nadal no juega el Masters 1000 de Monte-Carlo?

Este martes, 4 de abril, el mallorquín se encargó de anunciar públicamente en sus redes sociales su ausencia en Monte-Carlo y las razones de la misma.

"Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto", escribió el ex número uno del mundo.

¿Cuándo vuelve Nadal?

Pese a que a priori no hay un torneo en particular para el retorno de Nadal, una posiblidad podría ser el ATP Masters 1000 de Madrid, en su tierra natal. Este se llevará a cabo del 24 de abril hasta el 7 de mayo.