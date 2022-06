Volvió Serena Williams al circuito WTA y se sigue preparando para disputar Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada (el cual ganó en siete ocasiones). Aunque la noticia no es solamente que retornó al tenis profesional: la menor de las hermanas jugó con parches en su rostro. ¿Por qué?

La ganadora de 23 títulos majors jugó dobles en pareja a Ons Jabeur (número tres WTA) en Eastbourne y quedaron eliminadas en tercera ronda, debido a la baja de Jabeur. El último duelo de Serena había sido el 29 de junio de 2021.

"¿Si dudé en regresar? Sí, por supuesto. No sería honesta si dijese que no pensaba en retirarme. Y ahora me siento tan bien físicamente", declaró la estadounidense en el certamen.

+¿Por qué Serena Williams juega con parches en la cara?

Dejando a un lado los encuentros que disputó, llamó poderosamente la atención los tres parches negros que tenia Serena en su rostro. Ahora bien, ¿por qué los usó? Según informaron, se debían a un tema de sinusitis, los cuales le ayudarían a descongestionar sus fosas nasales.

Wimbledon 2022: ¿Cuándo empieza el Grand Slam?

El cuadro principal comenzará el próximo lunes 27 de junio y finalizará el 10 de julio. En 2021, Novak Djokovic fue el campeón en caballeros y Ashleigh Barty en damas.