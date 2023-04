En esta nota, te contamos la razón por la que Nadal no disputará el ATP de Barcelona 2023.

¿Por qué no juega Rafael Nadal el ATP 500 de Barcelona?

Desde el sábado 15 de abril hasta el domingo 23, se va a estar disputando el ATP 500 de Barcelona, en la continuación de la gira de polvo de ladrillo, que finalizará con Roland Garros.

Para este certamen se esperaba que Rafael Nadal tuviera su regreso oficial al circuito ATP. Cabe recordar que no juega desde el Australian Open 2023 (donde fue eliminado en segunda ronda). Sin embargo, el español comunicó que será baja.

Durante el 14 de abril, Nadal publicó en sus redes sociales la razón por la que no jugará el torneo donde es local: "Barcelona es un torneo especial para mi, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre una sensación única. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición".

Luego, cerró: "Mucha suerte a mi amigo David Ferrer y todo su equipo para esta edición del Godó que seguro será como siempre un éxito en todos los niveles".

¿Cuándo vuelve Nadal?

Pese a que a priori no hay un torneo en particular para el retorno de Nadal, una posiblidad podría ser el ATP Masters 1000 de Madrid, en su tierra natal. Este se llevará a cabo del 24 de abril hasta el 7 de mayo.