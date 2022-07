Rafael Nadal no disputará la semifinal de Wimbledon frente a Kyrgios y el australiano es finalista. Conoce, a continuación, los motivos.

¡Es oficial! Rafael Nadal (4°) se bajó del encuentro de semifinales de Wimbledon 2022 contra Nick Kyrgios, que se iba a disputar este viernes, 8 de julio, en el All England. "Es el partido que todos quieren ver", había dicho el australiano.

¿La razón? Sufrió una rotura abdominal de siete milímetros en su partido de cuartos de final frente a Taylor Fritz, el que ganó por 3-6-, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6. De esta manera, Nadal se despidió de La Catedral.

El español había llegado a este torneo con lo justo luego de una lesión en su pie y, además, en la final de Indian Wells de esta temporada, también ante Fritz, había tenido complicaciones en la misma zona que está afectada.

+¿Qué dIjo Nadal en conferencia de prensa?

"Es triste. Tomé esta decisión porque no puedo asumir el desafío en estas condiciones. No puedo sacar bien. Así no puedo ganar dos partidos más: la semifinal y la posible final", declaró el 22 veces campeón de Grand Slam.

Así, Rafa le puso fin a su sueño de ganar los cuatro majors de la temporada: llevaba una racha de 19-0 en este año.