Solamente cuatro son los tenistas masculinos que quedan en el US Open, por lo que las semfinales determinarán quién irá por el título el día domingo 12 de septiembre.

Semifinales del US Open: ¿Cómo, cuándo y dónde mirar la definición del tenis masculino?

Es el último Grand Slam del año y está brindando un espectáculo más que impresionante acorde al acontecimiento de turno, donde el 100% de la capacidad popular fue y es ocupada en cada estadio donde se lleva a cabo el US Open 2021. En la cita estadounidense se va a estar desarrollando las semifinales con el objetivo de definir a los dos tenistas que pelearán por el título este domingo 12 de septiembre.

En lo que tiene que ver con los enfrentamientos que estarán desarrollándose desde la Cancha Central del USTA Billie Jean King National Tennis Center, mejor conocido como el Arthur Ashe Stadium, de un lado van a estar Novak Djokovic vs. Alexander Zverev, en tanto que en la otra vía aparecen Daniil Medvedev vs. Félix Augier-Alliasime. ¿Cuándo se juegan las semifinales? Este viernes 10 de septiembre serán todos los partidos.

+Novak Djokovic vs. Alexander Zverev

Está más que claro que el único tenista que tiene más de 25 años de vida del cuadro, el único que obtuvo 20 títulos en Grand Slams, además de 42 semifinales en este tipo de certámenes, de los cuales 12 son del US Open, y que además conquistó el Australian Open, Roland Garros y Wimbledon del presente año, sumado a que es el número 1 del ranking ATP es el gran candidato. Djokovic viene mostrando un gran nivel y está a dos partidos de lograr lo que ni Rafael Nadal o Roger Federer, vigentes miembros del Big 3, pudieron: obtener el Grand Slam por ganar las cuatro competiciones, hecho que no ocurre desde 1969.

Pero toda esa chapa querrá ser contrarrestada por Zverev, que asumirá su cuarta semi y la segunda consecutiva en Estados Unidos, sabiendo que él puede ser el primer miembro de la siguiente generación de tenistas que pueda inaugurar la obtención de trofeos en torneos grandes. El hombre de Hamburgo, de 24 años, es el número 4 del mundo y buscará meterse en el podio al terminar la competición.

Pasamos al historial, donde son nueve enfrentamientos los llevados entre sí con seis victorias del serbio ante las tres restantes del alemán. Pero Zverev cuenta con la ventaja de ser el último vencedor de un duelo, principalmente porque fue en las semifinales de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el 1-6, 6-3 y 6-1 logrado en dos horas y tres minutos de partido para cortar con la marca ideal de Nole. Mientras que Djokovic se impuso en los cuartos de final del Australian Open 2021, en el 6-7, 6-2, 6-4 y 7-6 gestado en tres horas y media de juego.

+Daniil Medvedev vs. Félix Auger-Aliassime

Para Medvedev será su cuarta semifinal en Grand Slams, sabiendo que tres de ellas las obtuvo de forma consecutiva en Estados Unidos, por lo que el suelo norteamericano se volvió una fortaleza para un ruso que está jugando muy bien todos los partidos, llegando de manera sólida a esta instancia. Viene de ser finalista en Australia este año, y el número 2 del mundo con sus 25 años de edad intentará ser el que inaugure los galardones de la nueva generación.

Pero del otro lado aparece un representante de la camada más joven todavía como lo es Auger-Aliassime, canadiense que viene ejerciendo un torneo fantástico y, más aún, porque el entrenado por Toni Nadal llegó a su primera semifinal en su recorrido de Grand Slams, por lo que pase lo que pase, para el tenista de 21 años significa el puntapié inicial de algo que puede ser más grande todavía. Un detalle, nunca fue campeón como singlista de algún torneo tenístico, ni siquiera un ATP 250 conquistó el nacido en Montreal. ¿Logrará algo épico e inédito?

El historial es solamente de un partido afrontado entre sí, donde el ruso conquistó el mismo. Fue por la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá, cuando Medvedev triunfó por 3-6, 6-4 y 7-6 afrontado en dos horas y 37 minutos de partido.

US Open 2021: ¿Cuándo y por dónde mirar las semifinales?

Aún no hay horario confirmado, pero lo cierto es que Novak Djokovic vs. Alexander Zverev y Daniil Medvedev vs. Félix Auger-Aliassime se verán las caras el viernes 10 de septiembre. Todos los partidos se pueden ver EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 2 y Star +.