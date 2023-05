Hace varios años que el nombre de Daniil Medvedev, nacido el 11 de febrero de 1996 en Moscú (Rusia), está situado entre los mejores tenistas del mundo. Incluso se llegó a interponer entre el reinado compartido por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Medvedev es hijo Sergey Medvedev y Olga Medvedeva y cuenta con dos hermanas mayores: Yelena Medvedeva y Yuliya Turchaninova.

Daniil Medvedev: su formación académica

Daniil, como se mencionó anteriormente, nació en febrero de 1996, siendo prematuro, ya que se terminó de gestar en el octavo mes de embarazo de su madre.

Sergey Medvedev, padre de la estrella del tenis ruso, es un ingeniero que regentó un negocio de materiales de construcción.

Medvedev hizo sus estudios en escuelas elitistas de su ciudad natal como el liceo de Física y Matemáticas. Después de graduarse, siguió las carreras de Economía y Comercio en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.

Tras esto, como si fuera poco, tomó la decisión de ingresar a la Universidad de Educación Física, Deporte, Juventud y Turismo. Allí se recibió de entrenador. Además, aprendió a tocar la guitarra y habla el idioma francés a la perfección.

¿Cuándo comenzó a jugar al tenis?

Medvedev empezó a jugar al tenis a los nueve años en su país de origen. Después continuó con su formación en la adolescencia en Francia, donde vivió gran parte de su vida.

Finalmente, se convirtió en tenista profesional en el 2014. Posteriormente, consiguió ganar su primer Grand Slam en el US Open 2021 y fue el número uno del mundo por primera vez el 28 de febrero de 2022.

Su esposa, clave en la carrera como profesional

Un pilar fundamental en la vida de Medvedev es y ha sido Daria Medvedeva, con quien se casó en el año 2018 y quien es pareja del ruso desde 2014. Dasha, como el tenista y sus íntimos la llaman, también es de Moscú y era una de las grandes promesas del tenis ruso, aunque a los 17 debió abandonar su sueño por un problema de salud.

Actualmente se recibió en la carrera de periodismo deportivo y se encuentra viviendo junto a su marido en Montecarlo.

"Me enseñó muchísimo. Yo siempre estaba preocupado por agradar a todo el mundo y actuaba pensando siempre en lo que opinarían los demás de mí. a conocerme a mí mismo y redefinir mis prioridades, que son la familia y el tenis. Gracias a ella me di cuenta de que debía cuidarme mucho más a las personas que quiero. Sabe cómo darme confianza y, desde que nuestra relación se hizo más seria, siento que ha mejorado mi rendimiento. Hay muchas veces que cuando viajamos juntos a torneos, yo me quedo en la habitación y ella visita museos. Pero siempre está conmigo en la pista, es un enorme apoyo. Quisiera compartir con ella el resto de mis días", dijo Daniil a thetennistime.com.

¿Tiene hijos Medvedev?

Daniil Medvedev y Daria Medvedeva tuvieron a su primera hija en octubre del 2022, luego de que sorpresivamente el tenista lo hiciera público en sus redes sociales: no se sabía previamente de esta noticia.

La niña nació en Niza, residencia habitual de Medvedev donde entrena en la Academia de Patrick Mouratoglou.