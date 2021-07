Cómo se jugarán las finales masculinas y femeninas de Wimbledon

Llegamos al capítulo cúlmine del tercer Grand Slam del año como lo es Wimbledon. Su retorno tras el 2020 inactivo, debido a la aún vigente pandemia por coronavirus, de la competición más antigua en la historia fue como se lo esperaba con la gran atracción popular que conlleva la competición. Pero ahora, hay que buscar a los campeones de los singles femenino y masculino del presente año. La cancha central del All England Tennis and Croquet Club aguarda por los desenlaces a efectuarse, de manera respectiva, el sábado 10 y el domingo 11 de julio.

Fotos: Twitter oficial de Wimbledon.

La coincidencia entre las mujeres y varones es que los número 1 de ambos rankings estarán en el choque decisivo. Ahora sí, en el femenino estarán enfrentándose la australiana Ashleigh Barty frente a la checa Karolína Plíšková (13), mientras que en el masculino la definición estará a cargo de Novak Djokovic y el italiano Matteo Berrettini (9). Te contamos más detalles de lo que será cada cotejo.

+Ashleigh Barty vs. Karolína Plíšková

Foto: Getty Images.

Para la austrialiana número 1 del mundo será la segunda final de su carrera en un Grand Slam, recordando que obtuvo la victoria cuando le tocó afrontarlo en Roland Garros, por lo que va por una nueva corona, más aún sabiendo que su ranking no corre peligro tras las ausencias por lesión de Naomi Osaka y Simona Halep, 2 y 3 del mundo respectivamente. Mientras que la checa, ex número 1 en 2017, también jugará una nueva final de torneo grande habiendo disputada la anterior en el US Open 2016, la cual perdió ante la alemana Angelique Kerber. Pase lo que pase, tiene asegurada el número 8 del ranking, ahora si sale campeona trepará al 4° escalón.

Se enfrentaron en siete ocasiones, con cinco victorias de la australiana. Además Barty se quedó con el último duelo entre sí afrontado en los cuartos de final del WTA de Stuttgart 2021 (video) por 2-6, 6-1 y 7-5. Pliskova no se impone desde la cuarta ronda del US Open 2018, cuando lo hizo por doble 6-4.

+Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini

Foto: Getty Images.

La tendencia de dos carreras absolutamente diferentes vuelve a decir presente. De un lado el número 1 del ranking, que afrontará su séptima final de Wimbledon sabiendo que conquistó cinco de ellas y dos actualmente de manera consecutiva, por lo que sus 20 triunfos consecutivos en el certamen son más que un hecho para quien busca su 20° Grand Slam, lo que implicaría empatar a Roger Federer y Rafael Nadal, sabiendo que conquistó los anteriores dos disputados en el presente año. Ah, 30° final de este tipo de competiciones y quiere su 86° título de su carrera.

Todos estos números contra un tenista italiano que llegó a su primera final de torneo grande en su carrera, que busca su sexto título de toda su historia tenística y que sabe que pase lo que pase será número 8 del ranking, aunque si da el batacazo, ascenderá al séptimo lugar.

Dos veces se vieron las caras, donde el serbio se impuso en todos los juegos. Primero fue en el ATP Finals de Londres 2019, donde Djokovic se impuso por 6-2 y 6-1 en una hora y cuatro minutos de juego. Luego en los cuartos de final del Roland Garros 2021, victoria lograda por 6-3, 6-2, 6-7 y 7-5 en tres horas y 28 minutos de partido.

¿Cuándo se jugarán las finales de Wimbledon?

En primera instancia, el duelo entre Ashleigh Barty vs. Karolína Plíšková, que definirá a la campeona femenina, se llevará a cabo este sábado 10 de julio. Mientras que Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini, en la definición masculina, tendrá lugar este domingo 11 de julio. Los dos juegos los podrás disfrutar EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de ESPN 2.

Lee También