Este jueves 2 de junio, España no pasó de la igualdad a un tanto ante Portugal, por la primera fecha de la Liga A de la Nations League. El único tanto logrado por la Roja, fue obra del delantero Álvaro Morata, quien hasta hace poco era jugador de la Juventus.

Lo cierto es que luego del partido, estuvo en conferencia de prensa junto al entrenador Luis Enrique, y allí dio pistas de lo que se viene para su futuro deportivo, Ya que indicó que no le hacen falta pretendientes en el venidero mercado de fichajes de verano.

Sus primeras palabras fueron: "no depende de mí. Estoy tranquilo, porque, gracias a Dios, tengo a mi mujer y a mis hijos que me siguen donde tenga que ir. Sí que es verdad que hay preferencias que uno tiene, pero al final tengo bastantes opciones. Tengo esa suerte también”.

Cabe recordar que tras su paso por el cuadro Bianconero, y al no hacer efectiva la opción de compra, el jugador tendrá que volver a Atlético de Madrid, club dueño de sus derechos deportivos: “al final, no depende de mí. Lo único que puedo hacer es trabajar aquí muy duro y luego vacaciones".

Pero, parece que su futuro no estaría en las toldas del Colchonero, ya que dejó un mensaje que tiene varias interpretaciones: "me gustaría jugar donde más interés tengan en que juegue. Lo he dicho muchas veces, que, al final, para cualquier persona en cualquier ámbito de la vida en su trabajo, le gustaría estar donde más le quieren y donde más le valoran".

Finalmente manifestó que en el tiempo reciente: "en los últimos tres años, he estado súper feliz en todos los sitios que he estado y eso también es una suerte, porque los dos últimos clubes donde he jugado (Atlético de Madrid y Juventus) son maravillosos y la gente es maravillosa también".