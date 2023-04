Con una histórica goleada a Barcelona en el Spotify Camp Nou, Real Madrid dio vuelta esta semana su serie de semifinales de Copa del Rey y jugará por un nuevo título en esta temporada. Osasuna lo espera en la final y Carlo Ancelotti ya piensa en ese cruce.

Este fin de semana, el Merengue se enfrentó ante Villarreal por LaLiga y el italiano se prestó a responder preguntas descontracturadas en la conferencia de prensa. Al entrenador de los blancos le preguntaron si cambiaría su lugar con Xavi Hernández y su respuesta fue clara.

"Para mí entrenar al Barcelona es imposible por mi historia, entonces no me cambiaría. Tengo mucho respeto por Xavi y por el Barça, pero yo no me cambio por nadie, porque estoy en el mejor club del mundo, en un sitio donde veo mucho cariño y no quiero cambiar", comentó Ancelotti.

Luego elogió al trabajo del culé y habló sobre las chances de Real Madrid en LaLiga: "Vamos a jugar la cuarta final de la temporada, pero hay que terminar bien el curso. Estamos satisfechos, aunque estamos por detrás del Barcelona, porque el Barça lo ha hecho muy bien. Pero nosotros pensamos en LaLiga, porque ayuda a tener una buena dinámica y porque hasta las matemáticas nos condenen, vamos a pelear".

Real Madrid se ubica hasta ahora en la segunda posición de LaLiga con 59 unidades acumuladas a falta de 10 partidos para el cierre de la campaña. Los catalanes, líderes durante casi todo el evento, tienen 71 puntos y podrían incrementar la diferencia a 15 si vencen este lunes a Girona como locales.