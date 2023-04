Xavi Hernández, tras el 4 a 0 sufrido con el Real Madrid, no negó que sean las últimas semanas de Sergio Busquets como jugador del Barcelona.

Los trascendidos del mercado vaticinan un libro de pases bastante movido para el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández, principalmente, por lo que puede llegar a ser el retorno de Lionel Messi al conjunto de la Ciudad Condal (la Pulga se aleja cada vez más del París Saint-Germain) y por el presunto cierre de ciclo de Sergio Busquets.

Respecto al astro argentino, el entrenador culé declaró días atrás en una conferencia de prensa que las puertas de la institución blaugrana siempre estarán abiertas para él, además de dejar claro que nunca perdió el contacto por la relación de amistad que los une.

Y en esa misma línea de no esquivarle al bulto, Xavi Hernández también se expresó ante la posibilidad de que Sergio Busquets esté transitando sus últimos momentos con el FC Barcelona, en el contacto con los periodistas en la previa al duelo con Girona: "Yo se lo he dicho muchas veces, quiero que se quede. Pero también le entiendo y se lo he dicho. Si todo va bien, este año puede irse con títulos y en un gran momento. Le entiendo perfectamente".

La negociación del Barcelona con Sergio Busquets

A mediados de marzo, directivos del Fútbol Club Barcelona se reunieron con Sergio Busquets para tratar la extensión del contrato que vence en junio de este año. Conforme a diferentes reportes de medios españoles, la institución catalana habría ofrecido la renovación por una temporada -con opción a otra más-, pero con una baja considerable del salario. Hasta entonces no hubo contestación, por lo que se presume que el futbolista está evaluando otras propuestas.

¿Cuándo juega Barcelona contra el Girona por LaLiga?

FC Barcelona enfrentará al Girona por la jornada 28 de LaLiga este lunes 10 de abril a las 21:00 horas de España en el Camp Nou. Si los dirigidos por Xavi Hernández ganan, le sacarán 15 puntos de ventaja a su máximo perseguidor Real Madrid que este sábado cayó 3 a 2 en el Santiago Bernabéu con el Villarreal CF.