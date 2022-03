Desde el pasado 15 de febrero, Gareth Bale no conoce lo que es tener minutos con Real Madrid, la última vez que jugó fue en la ida de los octavos de final de la Champions League, en la que cayeron 1-0 con PSG. Sin embargo, el galés no está muy interesado en lo que pasará con él en el futuro.

Como su contrato con el Merengue termina el próximo 30 de junio, el futbolista fue consultado sobre las opciones que tiene para llegar a algún club para el segundo semestre del año en curso; situación a la cual el británico poca atención le prestó, ya que parece tener su cabeza en otros temas.

Cabe recordar que el galés y referente de su selección en años anteriores, además de ser un apasionado por el balompié también es un conocido fanático del golf, incluso, en varias oportunidades se le ha visto disputando campeonatos de la modalidad, además de juegos con sus amigos.

Por eso, ante todo el rumor de que pasará con él en su futuro deportivo próximo, así respondió a los periodistas que le consultaron: "no he pensado en eso para nada. Pensar en el futuro puede generar dudas, por eso no lo he hecho", fue su declaración a los medios de comunicación.

Pero como es incierto lo que pasará con el extremo izquierdo que está en la historia reciente de Real Madrid, al anotar en la final de la Champions League 2018/2019, el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano señaló en su cuenta de Twitter que: “se espera que Bale decida su futuro en mayo”.