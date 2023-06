Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y sin lugar a dudas, su Prime fue en el Real Madrid. Pero así como era competitivo, era exigente y Gareth Bale reveló algunas intimidades sobre el tiempo que pasó junto a CR7 en España.

Bale formó parte de la temible BBC con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, con la que ganaron cuatro Champions League (13/14, 15/16, 16/17 y 17/18), y en una reciente charla contó cómo era el portugués en el vestuario.

En una charla con el golfista Martin Borgmeier durante el BMW International Open Pro-Am, Bale reveló que Cristiano era una buena persona pero que “tenía sus momentos”. Y compartió un ejemplo bastante interesante: “Por ejemplo, si ganábamos 5-0 pero él no convertía un gol, tiraba sus botines y llegaba enojado al vestuario”, destacó Gareth.

Aunque claro, rápidamente se encargó de aclarar que “es un buen tipo, no tiene nada extraño ni nunca tuvimos ningún problema”. Pero Bale también sabe que para muchos estar cerca de una figura como la de CR7 no es fácil: “mucha gente se asustaba por cómo es, pero si no lo haces [asustarte], ésta todo bien.”

Borgmeier también consultó si Cristiano agradecía al equipo luego de ganar distinciones individuales como el Balón de Oro. Ante ello, Bale comenzó con alguna duda sobre la respuesta y luego, con un guiño a la cámara, declaró que “por supuesto que lo hacía”.

No hay ningún tipo de dudas de que el tridente de Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo pasará a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos, y por lo pronto, Bale parece tener buenos recuerdos de CR7.