Chelsea empezó con el pie derecho la defensa de su título ganándole a Zenit de San Petersburgo por 1-0 con el gol de Romelu Lukaku el pasado martes. Uno de sus titulares, Reece James, se encontró con un episodio desafortunado al volver a su casa. Sufrió el robo de su caja fuerte y denunció el hecho a través de sus redes sociales.

James fue titular en el éxito del equipo de Thomas Tuchel, pero este buen debut quedó al margen tras lo ocurrido en su casa. Cinco ladrones se llevaron su caja fuerte y esto fue captado en las cámaras de seguridad, aunque no se pudo reconocer a los delincuentes.

Ante esto, el lateral derecho decidió publicar el video del robo en su cuenta de Instagram y las imágenes son totalmente surrealistas, ya que se puede ver a los cinco ladrones llevándose la caja fuerte. En el interior, estaban las medallas que ganó James con Chelsea por el título de la última Champions League y la de subcampeón con Inglaterra en la reciente Eurocopa.

En la publicación en redes, James aseguró que nadie de su familia estuvo presente durante el robo y hace un llamado para algún tipo de información que pueda dar con los delincuentes. De todas maneras, afirmó que "están cerca" de saber quiénes son.

Mensaje de Reece James en Instagram

La noche del 14 de septiembre de 2021, cuando jugaba para mi club en la vuelta de la Champions League, un grupo de ladrones cobardes irrumpió en mi casa. Se las arreglaron para levantar colectivamente una caja fuerte pesada que contenía algunos artículos personales míos en su automóvil. Nunca guardo ninguna joya mía en mi casa, así que todo lo que había en la caja fuerte era mi medalla de campeón de la Liga de Campeones y la medalla de ganador de la Supercopa y la medalla de subcampeón de la Euro 2020.

Estas medallas se ganaron en representación de Chelsea e Inglaterra, honores que nunca me lo pueden quitar, tenga o no las medallas físicas para demostrarlo. Sin embargo, hago un llamamiento a todos mis fanáticos de Chelsea e Inglaterra para que me ayuden a identificar y entregar a estos individuos de baja vida que nunca podrán descansar tranquilos a medida que aumentan las pruebas en su contra. La policía, mis asesores y el Chelsea FC (y muchos otros) están detrás de mí, ya que tenemos pistas firmes sobre quiénes son los perpetradores. Nos estamos acercando a ellos.

Afortunadamente, nadie estuvo presente durante el robo, pero quiero que todos sepan que estoy sano y salvo. Realmente aprecio tener la plataforma para contarles todo sobre mi desgracia y espero que juntos podamos atrapar a estas personas y hacer justicia donde se debe.