El futuro de Frank Kessie está lejos de San Siro. El volante de 24 años está decidido a no cambiar sus pretensiones económicas, por lo que AC Milan le da por perdido de cara a la próxima temporada. Una para la que el africano tendrá varias opciones de primer nivel y a la que se le suma una que desde afuera parece irrechazable.

Barcelona, Arsenal, PSG y Tottenham han sido relacionados con el todavía futbolista rossoneri en los últimos meses. Pese a dejar en claro durante el verano que no pretendía seguir los pasos de Gianluigi Donnarumma y Hakan Calhanoglu en cuanto dejar a San Siro a coste cero, los esfuerzos del Milan por convencerle de no apostar por un contrato de 9 millones de euros por temporada parecen haber llegado a su fin.

Diario AS apunta que Kessie no solo no ha aceptado ninguna de propuestas por 6 millones de euros que Paolo Maldini ha puesto sobre su mesa, sino que el propio marfileño habría ya solicitado a su agente buscarle un futuro en otra de las grandes ligas europeas. A las opciones del Camp Nou, Londres o el Parque de Los Príncipes se le suma la casa blanca del fútbol.

La era post CMK

Y es que pensando en lo que será tarde o temprano el adiós de su tridente Modric, Casemiro y Toni Kroos, Real Madrid se encuentra analizando opciones para su mediocampo del futuro. Uno donde Camavinga y Valverde se han ganado un hueco, pero donde esa tercera casilla sigue vacante y el nombre de Kessie gustaría bastante a la dirección técnica Merengue.

El conjunto blanco vería con muy buenos ojos su incorporación a coste cero tal y como ocurrió con David Alaba meses atrás. Real Madrid buscará un mercado para la historia el próximo mes de junio donde los fichajes por 0 euros de Kylian Mbappé, Antonio Rudiger, Paul Pogba y ahora Frank Kessie marcarán la revolución que Florentino Pérez pretende hacer desde hace varios años en la capital.