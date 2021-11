Luego de un mercado de pases agitado en el que Harry Kane intentó de todas las formas salir de Tottenham, el equipo de la capital inglesa mantuvo a su artillero pero no la pasó bien el inicio de la temporada. Los resultados fueron tan irregulares que debieron despedir a su entrenador.

El vínculo con Nuno Espírito Santo fue cesado este lunes tras la derrota por 3-0 ante Manchester United el fin de semana. El DT portugués sólo aguantó cuatro meses en el cargo con cinco triunfos y cinco caídas en la Premier League, además de un flojo comienzo en la Conference League.

Mientras se terminaba de definir la salida de Espírito Santo, los medios ingleses ya informaban que la dirigencia de Spurs ya se encontraba tanteando el mercado para buscar reemplazantes. Fabrizio Romano confirmó esta tarde que mañana ya habría firma de contrato.

"Antonio Conte a Tottenham, confirmado y 'here we go'. El contrato hasta junio de 2023 será firmado el martes. El acuerdo verbal está completo. Está de vuelta en la Premier League", confirmó este lunes el periodista italiano especializado en mercado.

El entrenador italiano vuelve a Inglaterra tras su paso por Chelsea entre 2016 y 2018 en el que ganó una Premier League y la FA Cup. Conte se encontraba sin club y su última experiancia había sido en Inter de Milán, en donde se desempeñó hasta mayo de este año.