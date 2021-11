Este martes 30 de noviembre continúa trayendo reacciones de lo que fue la gala del Balón de Oro. Lionel Messi se ha alzado con su séptimo galardón de France Football, dejando en segundo lugar a Robert Lewandowski. La elección del jugador de Paris Saint-Germain (PSG) en esta edición ha causado una ola de críticas.

La elección del Balón de Oro de 2021 fue una de las más cerradas de los últimos tiempos. Si bien Lionel Messi y Robert Lewandowski parecían ser los claros candidatos a llevarse el galardón, otros finalistas como Jorginho y Karim Benzema juntaron méritos para competir por el premio.

Finalmente, Messi se llevó el galardón en la ciudad de París y extendió su récord a 7 Balones de Oro, sacando 2 trofeos de distancia a Cristiano Ronaldo. A pesar de que Lewandowski se llevó el premio al Mejor Goleador de 2021, las críticas no tardaron en caer sobre France Football, ya que muchos consideran que el premio debía ser del delantero. Uno de los que ha salido a declarar ha sido su agente, Pini Zahavi.

Crítica de Zahavi

"Grandes felicitaciones a Messi: es un jugador impresionante y una leyenda eterna del fútbol, pero el Balón de Oro 2021 no le pertenece. No esta vez. El Balón de Oro pertenece a Robert Lewandowski. A Robert no le han robado, pero es el hombre que se lo merecía" dijo el representante del polaco ante TZ.

Pini Zahavi añadió que su opinión coincide con muchos fanáticos que se han quejado de la premiación del argentino. "No es de extrañar que a muchos cientos de millones de aficionados les resulte difícil de creer el resultado final de este prestigioso evento de fútbol. El lunes por la noche debería haber terminado con Robert celebrando su primer Balón de Oro".