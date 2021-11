El séptimo Balón de Oro para Lionel Messi demuestra que pueden pasar los años, pero la vigencia del 'crack' argentino está más que intacta. Aunque, varios piensan lo contrario y hasta han arremetido contra la revista France Football y la organización del Balón de Oro por su nuevo triunfo. En España y en Alemania, sobre todo, hay indignación por la entrega del premio y por las posiciones que ocuparon Robert Lewandowski y Karim Benzema.

En Alemania, las críticas amedrentaron contra la revista francesa por lo que fue una "elección escandalosa" del Balón de Oro, según define el diario Bild. En aquel país daban por hecho que Lewandowski alzaría el premio al mejor jugador del año y estallaron al ver la victoria del actual futbolista de PSG.

"Sólo en el conjunto de estrellas del París, hay al menos tres jugadores más fuertes: Kylian Mbappé, Neymar y Marquinhos. Son mejores que Messi, que fue elegido el mejor futbolista del mundo... Messi es simpático, sus habilidades son básicamente indiscutibles. No hay duda de que alguna vez fue el mejor jugador del mundo. Los que lo votaron hoy lo hicieron por el recuerdo de antaño", se descargaron en el diario Bild.

No fue lo único. Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán, también se quejó del premio al ex Barcelona. "Honestamente, ya no entiendo nada. Con el debido respeto a Messi y a los otros grandes jugadores nombrados, ninguno lo merecía tanto como Lewandowski", sentenció en Sky Sports Alemania.

En España también estallaron contra el Balón de Oro para Messi

En España, varios veían como ganador a Karim Benzema por su enorme temporada en Real Madrid. Uno de los que se quejó fue su compañero de equipo Toni Kroos. "¿Por qué no ganó Benzema el Balón de Oro? Lo que falla en la elección es sobre todo el primer puesto. Leo no se lo merece. No hay duda de que junto a Cristiano, ha sido el jugador de la última década, pero este año debería haber otros por delante", opinó en su podcast Einfach mal luppen.

Por otra parte, un ídolo 'merengue' como Iker Casillas también se quejó por la elección del premio. "Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mi, Messi, es uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia, pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta! Lo hacen difícil otros!", dijo en Twitter.

Por último, una de las críticas más despiadas contra Messi y su séptimo Balón de Oro llegó en El Chiringuito. El periodista Tomás Roncero arremetió contra su triunfo y dio sus argumentos: "Este premio se ha desvirtuado totalmente. Esto no es cuestión del que más te guste. Esto no es una ONG. Es para premiar al mejor futbolista de un año natural. Y Messi no lo ha conseguido. Messi acompañó a Barcelona al hundimiento deportivo, no pasó de octavos de Champions. Se comió un hat-trick de Mbappé en su cara y no pudo responder. En la vuelta interrumpió el amago de remontada de Barcelona por errar un penal".