Liverpool ha sufrido muchos problemas a lo largo de la presente temporada debido a las lesiones. Así han perdido a varias figuras importantes como Luis Díaz o Arthur Melo. En esta ocasión, la gran preocupación de cara al partido ante Brighton la produce el uruguayo Darwin Núñez, quien no se ha entrenado en los últimos días y Jürgen Klopp no se mostró optimista respecto a su presencia.

En la rueda de prensa previa al partido entre Liverpool y Brighton de este sábado, Klopp informó que Núñez "no se ha podido entrenar" durante los últimos días debido a molestias físicas en los isquiotibiales. Si bien para el alemán no sería algo de gravedad, se mantiene en duda y, según The Athletic, no sería arriesgado.

Klopp también dijo que "van a esperar" por Darwin Núñez hasta tanto sea posible. Es que Liverpool no tiene muchos delanteros con los cuales contar. Luis Díaz y Diogo Jota son baja por algunas semanas, además de Roberto Firmino, quien sufrió una recaída, según confirmó el entrenador.

"Al principio iba a ser algo para 10-14 días, pero Bobby (Firmino) ha sentido algo que lo va a alargar. No está cerca de volver a entrenar aún", admitió el alemán. Sin estos futbolistas, para la delantera deberán utilizar a Mohamed Salah, Cody Gakpo y Fabio Carvalho para enfrentar a Brighton, y no tienen muchas más variantes.

Darwin Núñez viene siendo muy criticado por la afición y los periodistas por su arranque en Liverpool. Ha marcado 10 goles desde su arribo, pero se esperaba una mejor cifra a estas alturas. Klopp espera por su evolución para ver si puede jugar ante Brighton.