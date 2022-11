Alexandre Pato, hace un tiempo fue una figura emergente del fútbol brasileño y luego de surgir como una de las estrellas de Internacional de Porto Alegre, fue a Milan, club italiano en el que brilló, para al final de su paso por el Rossonero, retornar al balompié de su país.

Lo cierto es que no fue ni tan mala idea volver al Gigante Sudamericano, ya que allí militó en dos de los clubes paulistas como lo fueron Corinthians y Sao Paulo; equipos donde rindió para luego estar, de nuevo, en Europa y vestirse con la camiseta de Chelsea.

Precisamente, en el cuadro azul de Londres, el atacante se sintió manoseado, ya que en solo seis meses disputó dos partidos de la mano de Guus Hiddink, y aún así supo anotar un gol en partido ante Aston Villa, en juego correspondiente a la Premier League.

En entrevista con The Players Tribune, el ariete señaló: “pensé que el Chelsea me prestaría por seis meses y luego firmaría por tres años. No me di cuenta de que después de la cesión podían decir que no. ¿Sabes por qué jugué mucho mejor en Sao Paulo? Me cuidaron bien. De haberlo sabido me hubiera ido a otro lado”.

Y es que a partir de ahí su carrera no fue la misma. Después fue a Villarreal, donde solo anotó seis goles; para luego ir a China; otra vez en el Tricolor Paulista y desde principios de 2021 juega en Orlando City, equipo en el que solamente ha podido anotar en tres oportunidades.