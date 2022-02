Barcelona se movió como nunca en el mercado de fichajes de invierno y el objetivo era claro, buscar los goles que se fueron con la marcha de Lionel Messi. Las llegadas de Adama Traoré, Ferran Torres y Pierre-Emerick Aubameyang pretendían erradicar esa sequía que marcó el final del ciclo de Ronald Koeman en el Camp Nou y si bien Xavi sigue pensando en Álvaro Morata para el futuro, las últimas declaraciones de este poco gustarán en Cataluña.

La marcha de Lionel Messi y Antoine Griezmann a lo largo del último verano dejó un hueco que Barcelona vio imposible de llenar durante mucho tiempo. Más de 50 goles de la última liga se fueron y si bien Xavi ha sido el responsable del equipo desde hace apenas un par de meses, siempre soñó con contar con un 9 que reuniese efectividad con técnica. Morata era su principal deseo, aunque desde Juventus pusieron un alto a cualquier salida en el último mercado.

El delantero de la Vecchia Signora atendió a los medios de cara al choque con Villarreal por la UEFA Champions League y sus declaraciones no gustarán a todos en Barcelona. Si bien el equipo culé ha reforzado la zona en los últimos días, Morata sigue siendo una opción para el verano, aunque habrá que ver como afectan sus últimas declaraciones de cara a una posible operación.

“Me quedaría para siempre”

El delantero tuvo sus primeras palabras sobre esa frustrada salida del equipo en el último mercado: "Siempre he sentido la confianza de Allegri, es el primero que me pide mucho, me conoce. Me dijo que me tenía que quedar y que confiaba en mí, tengo que responderle en el campo".

“Estoy contento de estar aquí y si por mi fuera estaría siempre", declaraba en rueda de prensa un Álvaro Morata que de momento por lo menos, parce haber cerrado la puerta a un posible futuro en el Camp Nou. Atlético de Madrid, dueño de su pase, decidirá todo en el próximo mes de julio.